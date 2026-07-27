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RECREACIÓN

As lendas e encantos do castro de Montes Claros cobran vida Laracha

A Asociación Adro de Vilaño pecha as festas unindo memoria, cultura e veciñanza

A arqueóloga Puri Castro encarnou o papel de gardiá do castro.

A arqueóloga Puri Castro encarnou o papel de gardiá do castro. / C. M. C.

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José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

A parroquia de Vilaño, na Laracha, pechou cinco días de festa, cultura e comunidade coa romaría Atardecer no Castro, unha viaxe no tempo no castro de Montes Claros a través dunha recreación teatralizada das lendas e encantos do recinto castrexo.

A cita, organizada pola Asociación Adro de Vilaño, estivo protagonizada por K’Paparota Teatro, con Patricia Caméan como a Moura da Cova, ademais de directora artística; os guerreiros Ramón e Carlos, e a arqueóloga Puri Soto, caracterizada de gardiá do castro.

Un momento da recreación histórica no Castro de Montes Claros.

Un momento da recreación histórica no castro de Montes Claros. / C. M. C.

Foi unha festa familiar e divertida, con música tradicional, á que contribuíron tamén as mulleres de Vilaño confeccionando, cosendo e bordando as vestimentas.

O Atardecer no Castro rematou cun animado concerto protagonizado por Irma Macías e Luis Pinto, Daniela Montes e Sés.

Parte do público que gozou do Atardecer no Castro.

Parte do público que gozou do Atardecer no Castro. / C. M. C.

A celebración puxo o peche a unha intensa programación festiva impulsada pola Asociación Cultural Adro de Vilaño, coa colaboración do Concello da Laracha e da Deputación da Coruña, que incluíu a estrea do documental Mulleres de Vilaño, producido co apoio da Asociación Castelo Conta, e que recolle as experiencias e reflexións dun grupo de veciñas da parroquia arredor dos coidados, a memoria e a vida comunitaria.

Protagonistas da recreación histórica no Castro de Montes Claros.

Protagonistas da recreación histórica no castro de Montes Claros. / C. M. C.

Ademais, o Vilaño Fest puxo música de baile para todas as idades.

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Diego Rama, presidente da AC Adro de Vilaño, asegura que "as festas no rural deben evolucionar para ir cos tempos, e as entidades temos que programar pensando en todas as persoas. Buscamos crear eventos e iniciativas que unan ás persoas e que traian ilusión á vida da xente".

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