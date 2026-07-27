Atasco en Milladoiro causado por un gran tráiler

Un tráiler de grandes dimensiones ha provocado esta mañana un gran atasco en O Milladoiro. El problema comenzó pasadas las 10.30 horas, con la incorporación del vehículo a la autopista AP-9 en dirección a Pontevedra, a la altura de su paso por O Milladoiro. El tráfico permaneció un cuarto de hora totalmente paralizado debido a que el tráiler, que transportaba parte de lo que parecía ser un puente, tuvo dificultades para realizar la maniobra de entrada a la AP-9, causando una gran congesión en el tráfico.

Atasco en la AP-9 a su paso por O Milladoiro / Cedida