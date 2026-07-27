Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocupación ApóstolRural gallegoPedro BlancoDía do Traxe GalegoCarreira Pedestre
instagram

Atasco en Milladoiro causado por un gran tráiler

El vehículo transportaba parte de lo que parecía ser un puente

El tráiler que causó el atasco

El tráiler que causó el atasco / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Cotón

Un tráiler de grandes dimensiones ha provocado esta mañana un gran atasco en O Milladoiro. El problema comenzó pasadas las 10.30 horas, con la incorporación del vehículo a la autopista AP-9 en dirección a Pontevedra, a la altura de su paso por O Milladoiro. El tráfico permaneció un cuarto de hora totalmente paralizado debido a que el tráiler, que transportaba parte de lo que parecía ser un puente, tuvo dificultades para realizar la maniobra de entrada a la AP-9, causando una gran congesión en el tráfico.

Atasco en la AP-9 a su paso por O Milladoiro

Atasco en la AP-9 a su paso por O Milladoiro / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol
  2. El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
  3. Abre en Carnota Casa Mestra, un coliving para bajar el ritmo de vida y priorizar el bienestar
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Excarcelan a una joven tras una colisión entre dos turismos en Negreira
  6. Fin a meses de fuga: detenidos en Padrón dos vecinos de Carballo que estaban en busca y captura
  7. Netflix busca en el área de Santiago figurantes para los nuevos capítulos de la serie ‘Animal’: estos son los peculiares requisitos
  8. De la empanada al pulpo: seis fiestas gastronómicas para saborear Galicia antes de que acabe el verano

Atasco en Milladoiro causado por un gran tráiler

Atasco en Milladoiro causado por un gran tráiler

Fisterra descorcha a élite dos viños galegos

Fisterra descorcha a élite dos viños galegos

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

Detenido un menor de 17 años por acuchillar a un hombre de 31 en Navarra

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

Desde las taquicardias y el dolor de cabeza hasta el ictus: así puede afectar el humo de los incendios a la salud

DIRECTO | Marlaska preside el CECOD en Navalcarnero (Madrid)

El Apóstol no acaba con los fuegos: ocho películas al aire libre que todavía puedes ver en Santiago

El Apóstol no acaba con los fuegos: ocho películas al aire libre que todavía puedes ver en Santiago

La Ribeira Sacra gallega se queda por ahora sin entrar en el Patrimonio Mundial de Unesco

La Ribeira Sacra gallega se queda por ahora sin entrar en el Patrimonio Mundial de Unesco

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Tu gato no piensa que lo has abandonado cuando sales de casa, sabe que volverás y te espera”
Tracking Pixel Contents