El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Padrón más de 1,6 millones de euros: «Creo que el premio quedó en el pueblo»

La ONCE reparte 1.680.000 euros en Padrón con un cupón premiado con el Sueldazo del Fin de Semana, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, y otros nueve cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. Todos fueron vendidos por María del Pilar Mosquera Paz desde su punto de venta de la calle Longa, número 29.

La vendedora todavía no termina de asimilar la noticia. «No me lo creo», reconoce mientras continúa trabajando y atiende por teléfono a este diario. Supo que había repartido el premio el domingo por la noche, cuando recibió una llamada del director de la agencia. «Lloré de felicidad», recuerda.

El premio principal suma 1,5 millones de euros, al combinar los 300.000 euros iniciales con una renta de 5.000 euros mensuales durante dos décadas. Los otros nueve cupones elevan el reparto total hasta los 1,68 millones.

«Creo que quedó en el pueblo»

La vendedora confía en que la fortuna no se haya marchado de Padrón. «No creo que fuera un peregrino. Me parece mucho más probable que sea un vecino», afirma. Lleva tiempo trabajando en esta ruta y cuenta con numerosos clientes habituales, por lo que sospecha que el cupón ganador terminó en manos de algún residente en la localidad.

«Creo que el premio quedó en el pueblo», insiste, aunque por el momento no tiene ni idea de la identidad de la persona agraciada.

Cuenta entre risas que de alguna manera intuyó que la suerte la rondaba: «Ayer la gente me decía: “Dame un premio”, y yo les contestaba: “Creo que no va a tardar mucho”. Y horas después, me enteré de la noticia».

La vendedora celebra especialmente la cuantía del Sueldazo. «Son 1,6 millones que sí pueden cambiar una vida», subraya. «Y yo sin coger ninguno, pero me alegro», comenta entre risas.

«Lo mío es llegar y besar el santo»

María del Pilar Mosquera Paz se incorporó a la ONCE hace poco más de año y medio. Antes trabajó durante dos décadas en un supermercado, una trayectoria en la que ya había desarrollado su gusto por el contacto directo con el público.

Asegura que procura atender siempre a cada persona «con una sonrisa». Hace treinta años sufrió un accidente de tráfico que le dejó una discapacidad que afecta a sus piernas, pero hoy se muestra «contentísima» con su trabajo en la ONCE.

La suerte, además, parece acompañarla desde que comenzó. El pasado abril ya había repartido 40.000 euros. «Lo mío es llegar y besar el santo», bromea tras entregar ahora el premio más importante de su trayectoria.

El fin de semana dejó también 100.000 euros en Santa Comba, donde cinco cupones del sorteo del sábado fueron premiados con 20.000 euros cada uno. Los boletos fueron vendidos por Jesús Manuel Romero Recarey desde su quiosco de la calle Ferradura.