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VERÁN

Da astronomía ao humor: Zas desprega unha Semana Cultural para todos os públicos

Haberá obradoiros, contacontos, concertos, cine ao aire libre, exposicións, literatura e gastronomía

Leti da Taberna presentará o monólogo 'Jastac japi jolidais' o día 5 en Zas.

Leti da Taberna presentará o monólogo 'Jastac japi jolidais' o día 5 en Zas. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

O Concello de Zas volverá converter a primeira semana de agosto nunha gran festa da cultura. Entre o 3 e o 7 de agosto, a Semana Cultural servirá de antesala á 41ª Festa da Carballeira.

As propostas abranguen desde obradoiros infantís e familiares ata actividades para persoas adultas, contacontos, concertos, cine ao aire libre, exposicións, encontros divulgativos, observación astronómica, artesanía, literatura, gastronomía ou humor.

Un punto de encontro

"O obxectivo é que durante toda a semana Zas sexa un punto de encontro arredor da cultura", sinala o alcalde, Manuel Muíño. "Queremos que tanto a veciñanza como quen nos visite atopen cada día varias propostas atractivas para gozar do noso concello".

A programación arrincará o venres 31 de xullo coa proxección de As liñas discontinuas, dentro do Ciclo Mestre Mateo, na praza do Campo.

Exposicións

O Centro Sociocultural de Zas acollerá tres exposicións: Restauración de mobles e bordado, realizada polo alumnado das aulas municipais; Zas, na ollada dos Vidal, dedicada ás paisaxes e ás xentes do municipio a través das fotografías de Plácido e José María Vidal; e Voluntarios, alma da Carballeira, unha homenaxe ás persoas que fan posible a celebración da festa.

A estas propostas súmase tamén a intervención artística Mural Festa da Carballeira, que realizará o Colectivo Vella Escola na Escola Infantil A Galiña Azul.

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Monólogo de Leti da Taberna

Ao longo da semana sucederanse obradoiros de percusión, cociña saudable, costura creativa, construción dun pandeiro tradicional ou decoupage; contacontos; actividades divulgativas sobre o mar e o consumo responsable; presentacións de libros; concertos de Comando Curuxás e da Coral San Martiño de Cánduas; o monólogo de Leti da Taberna; o espectáculo musical de Caxoto e unha sesión de observación do ceo nocturno con telescopios.

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