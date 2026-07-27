SUCESO
Evacuado en helicóptero un trabajador tras caer de un tejado en Santa Comba
El accidente laboral ocurrió pasadas las 12.40 horas en el lugar de Pereira, en Vilamaior
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Santa Comba
Un operario fue trasladado en helicóptero medicalizado este lunes tras caer de un tejado cuando se encontraba trabajando en una obra en Santa Comba.
Un particular alertó al 112 Galicia pasadas las 12.40 horas. El herido se precipitó al vacío desde el tejado en el que trabajaba en el lugar de Pereira, en la parroquia de Vilamaior.
Hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el helicóptero medicalizado con base en Santiago, y también agentes de la Guardia Civil y efectivos del GES de Muros.
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