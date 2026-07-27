Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocupación ApóstolRural gallegoPedro BlancoDía do Traxe GalegoCarreira Pedestre
instagram

OLLADA A 1982

A Festa dos Botes de Arzúa homenaxea os mozos que a fixeron renacer tras a censura franquista

Haberá concertos, arte urbana, actividades infantís, xantar de fraternidade e mercado de artesanía

O alcalde, quinto esquerda, na presentación da Festa dos Botes de Arzúa.

O alcalde, quinto esquerda, na presentación da Festa dos Botes de Arzúa. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Arzúa

A asociación Xuventude Arzúa (XA) presentou hoxe a 43 edición da Festa dos Botes, coa que porán a ollada en 1982, homenaxeando os cinco mozos que nese ano foron quen de recuperar a festa, despois de que fose censurada polo franquismo.

"Jorge de Castro, Ramón Villanueva, Cesáreo Bendaña, Jorge Rodríguez e Manuel Pimentel principiaron este legado que leva 45 anos pasando de xeración en xeración, sempre da man da mocidade", apuntan desde a organización. "Eles marcaron un antes e un despois na vila", engaden, polo que este ano, en representación da Comisión de 1982, Jorge de Castro será o encargado de dar o pregón, abrindo a festa o venres 7 de agosto e dando paso á procesión de Cutinocho que volverá percorrer as rúas de Arzúa. 

A presentación oficial do cartel contou coa participación do alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril; a concelleira de Igualdade, Lucía López; e o concelleiro de Mocidade, Daniel Moscoso; e as deputadas provinciais de Igualdade, Sol Agra, e de Cultura, Natividade González. “Queremos ter unha mención especial para as dúas administracións que desde un primeiro momento nos escoitaron e nos tenderon o seu apoio. Concello de Arzúa e Deputación da Coruña, grazas”, apuntou Joaquín Saavedra, presidente da XA. 

Espazo de creación para a mocidade

A Festa dos Botes ofrece, un ano máis, actividades para todos os públicos. Comezará cunha nova edición de Arte Urbana, que trata de dar un espazo de creación á mocidade de Arzúa. A música encherá a Cima do Lugar cos concertos de Chiskeiro, Bratzantifa e Ünder, e Diego Flâneur. Completarán a xornada Os Amighos da Túa Prima, BB+ e Escola Latexo Percusión, que acompañarán as persoas participantes no Xogo da Moca. 

O día grande será o sábado 8, que arrincará cunha sesión vermú da man de Señora DJ. Xa pola tarde, Os Festicultores terán o obxectivo de animar a veciñanza para o Memorial Luís Veiga de Lanzamento de Pucheiros. Durante toda a tarde haberá actividades para as crianzas, así como un obradoiro para que cada participante poida deseñar o seu propio bote. Co atardecer darán comezo os concertos de Familia Caamagno, Las Petunias, 9Louro, Mala Gestión, Galician Army, Banana Joe e Mahía b2b bbWav.

Lingua e cultura

"Con esta programación buscamos xerar un espazo de encontro interxeracional onde facer comunidade, promovendo a lingua e a cultura, mais sobre todo volver poñer o foco na importancia que ten a mocidade no rural do país", explicou Saavedra.  

O domingo a festa trasladarase a Ribadiso, cun xantar de fraternidade, actividades infantís e festa da escuma. Como o toque musical non podía faltar, a sesión vermú e o tardeo estarán amenizados pola DJ local Pájara Boba. Así mesmo, durante toda a fin de semana creativas galegas exporán os seus produtos no Mercado de Artesanía da Festa dos Botes

A edición máis ambiciosa

"Esta 43 edición pretende ser a máis ambiciosa dos últimos anos, na que agardamos que tanto veciñas coma visitantes gocen dunha fin de semana de festa, música e cultura", sinalou o presidente de XA. Así, a asociación lembrou que toda a programación da Festa dos Botes é de balde, "e estamos moi orgullosas de ser quen de traer unha programación tan completa e que, ao mesmo tempo, sexa accesíbel para a mocidade do rural", destacou Saavedra. 

Noticias relacionadas y más

A Festa dos Botes ten aberto, nestes momentos, o ‘Bote dos Botes’, no que se poden facer doazóns a través de Goteo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La curiosa historia detrás del traje que vistió Goretti Sanmartín en la Ofrenda Nacional al Apóstol
  2. El mercadillo a una hora y media de Santiago ideal para visitar este sábado: 250 puestos con ropa, artesanía y vajilla de diseño
  3. Abre en Carnota Casa Mestra, un coliving para bajar el ritmo de vida y priorizar el bienestar
  4. Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: programa completo, conciertos, fuegos y actividades día a día
  5. Excarcelan a una joven tras una colisión entre dos turismos en Negreira
  6. Fin a meses de fuga: detenidos en Padrón dos vecinos de Carballo que estaban en busca y captura
  7. Netflix busca en el área de Santiago figurantes para los nuevos capítulos de la serie ‘Animal’: estos son los peculiares requisitos
  8. De la empanada al pulpo: seis fiestas gastronómicas para saborear Galicia antes de que acabe el verano

La Xunta actualizará la normativa universitaria para poder reducir el número mínimo de alumnos en las titulaciones

La Xunta actualizará la normativa universitaria para poder reducir el número mínimo de alumnos en las titulaciones

El Compostela cierra su centro del campo con la incorporación de Dani González

El Compostela cierra su centro del campo con la incorporación de Dani González

Praias vivas, accesibles e protexidas: Carballo reforza a xestión do seu litoral

Praias vivas, accesibles e protexidas: Carballo reforza a xestión do seu litoral

Día de Padrón en Santiago

Evacuado en helicóptero un trabajador tras caer de un tejado en Santa Comba

Evacuado en helicóptero un trabajador tras caer de un tejado en Santa Comba

María Vetican, veterinaria: “Si tu perro come arena de la playa, puede sufrir problemas intestinales graves”

María Vetican, veterinaria: “Si tu perro come arena de la playa, puede sufrir problemas intestinales graves”

Vox fulmina la ayuda directa de 17 euros a los menores extranjeros acogidos en Aragón afirmando que son "propinas"

Vox fulmina la ayuda directa de 17 euros a los menores extranjeros acogidos en Aragón afirmando que son "propinas"

A Festa dos Botes de Arzúa homenaxea os mozos que a fixeron renacer tras a censura franquista

A Festa dos Botes de Arzúa homenaxea os mozos que a fixeron renacer tras a censura franquista
Tracking Pixel Contents