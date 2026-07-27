ENCONTRO
Fisterra descorcha a élite dos viños galegos
Uns 130 profesionais de cinco comunidades autónomas cataron máis de cen caldos galardoados pola Guía Paadín
Máis de 130 profesionais dos sectores da hostalería, a restauración, o turismo, a comunicación e a empresa, chegados desde distintos puntos de Galicia, León, Estremadura e o País Vasco participaron nun exclusivo Túnel do Viño, organizado por Paadín Eventos no Hotel Bela Fisterra.
O Túnel do Viño permitiu descubrir máis de cen viños galardoados pola Guía Paadín, deles corenta referencias históricas coidadosamente conservadas durante anos por Paadín Eventos para demostrar o extraordinario potencial de envellecemento dos viños galegos.
Os asistentes puideron catar anadas comprendidas entre os anos 2013 e 2024, representativas de todas as denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas de Galicia.
Desde hai máis de 15 anos, Paadín Eventos desenvolve un traballo de investigación e divulgación sobre a evolución dos viños galegos en botella, un estudo pioneiro que segue achegando evidencias sobre a súa capacidade de garda e a súa proxección enolóxica.
Entre os asistentes había restauradores, sumilleres, bodegueiros, xornalistas, escritores, científicos, empresarios, representantes de asociacións, docentes de escolas de hostalería e profesionais de ámbitos tan diversos como a sanidade, a fotografía ou a fisioterapia.
Tamén participaron representantes dos restaurantes Terra, de Fisterra; Río Sil, de Carballo; La Bayonnaise, de Fisterra; dos hoteis Alén do Mar, Playa Langosteira e Mar de Fisterra; de Pata Negra Gourmet, de Vimianzo; da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago; da Asociación de Empresarios da Vía da Prata; e de empresas como Unilever, Bermatic e a firma tecnolóxica internacional de audio D&B, ademais dun Premio Nacional de Gastronomía.
A xornada "serviu para unir patrimonio, paisaxe, cultura e enoloxía, poñendo en valor a excelencia dos grandes viños galegos e consolidando a Costa da Morte como un destino de referencia para o gastroturismo e as experiencias gastronómicas de alto nivel", afirma Pepe Formoso, xerente do Bela Fisterra.
Subliña ademais que "un dos aspectos máis importantes deste tipo de encontros é a formación, pois Luis e Alejandro Paadín non só poñen en valor os caldos galegos, senón que tamén ofrecen a todos os hostaleiros e restauradores interesados a posibilidade de facer consultas, coñecer unha ampla carta e degustar nun único espazo todos os viños".
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