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ARTE

Paisaxe, emoción e denuncia: a mostra pictórica 'Aguas' recala en Vimianzo

Reúne vinte pezas nas que Diego Pérez Carpeño combina realismo, impresionismo e conciencia ecolóxica

Unha das obras da mostra 'Aguas' de Diego Pérez Carpeño.

Unha das obras da mostra 'Aguas' de Diego Pérez Carpeño. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

A Sala Antón Mouzo da Casa da Cultura de Vimianzo acollerá a exposición de pintura Aguas, do artista Diego Pérez Carpeño, organizada en colaboración con Ponteceso Cultura Permanente.

A mostra, que poderá visitarse do 6 de agosto ao 20 de setembro, reúne vinte obras nas que a auga é a protagonista. A través desta colección, o autor aborda dúas visións complementarias: por unha banda, a beleza e a serenidade das paisaxes modeladas pola auga; e, pola outra, a deterioración e os danos que a acción humana está a provocar nun recurso imprescindible para a vida.

Cartel promocional da exposición 'Aguas', de Diego Pérez.

Cartel promocional da exposición 'Aguas', de Diego Pérez. / Cedida

Tomando a auga como fío condutor da exposición, Diego Pérez Carpeño convida o público a percorrer un universo de emocións contrapostas, no que conviven a calma e a contemplación coa preocupación e a denuncia ambiental. Esta dualidade reflíctese tamén na súa linguaxe pictórica, que transita con liberdade entre o realismo, o impresionismo e outras correntes, sen limitarse a un estilo único.

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Con esta nova proposta expositiva, o Concello de Vimianzo reafirma o seu compromiso coa difusión da creación artística e coa programación cultural da Sala Antón Mouzo, ofrecendo á veciñanza e ás persoas visitantes unha oportunidade para descubrir o traballo dun creador que convida á reflexión a través da pintura.

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Paisaxe, emoción e denuncia: a mostra pictórica 'Aguas' recala en Vimianzo
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