La poeta de Lousame que recoge en verso sus vivencias en el rural: "Empecé a guardar mis rimas hace 10 años"

Esperanza Piñeiro, vecina de Tállara (Lousame), presentó este sábado en la Casa da Cultura Santeiros de Chave su primer libro: Sentimentos. Una recopilación de poemas de 205 páginas en los que utiliza el arte de la rima para mostrar sus emociones en momentos cotidianos e importantes de su vida en el rural. "Soy una persona que le gusta mucho observar y que trata de contar, como dice el título, mis sentimientos. Siempre que veo algo que causa algo en mí, lo escribo. Es como una necesidad", explica.

La barbanzana siente un interés especial por las rimas desde que tiene uso de razón, es una pasión de vida que, según dice, le transmite paz y alivio en su rutina: "Puedo escribir de lo que sea. A lo mejor estoy dando un paseo por el río escuchando los pájaros o descansando en casa escuchando la lluvia caer sobre la ventana y eso ya me inspira".

De cierta forma, esta obra tan personal llega tarde. La autora ni siquiera recuerda cuando fue la primera vez que recopila en papel estas vivencias en su tierra querida. No obstante, declara que la ilusión de poder juntar todos sus escritos viene de muy atrás: "Hace mucho tiempo que le dije a mis hijos que me haría muy feliz poder hacer un libro con mis poesías. Ni siquiera para publicarlas, solo para tenerlos para mí".

No fue hasta hace una década que emprendió el primer paso para cumplir su sueño: "Empecé a guardar mis rimas hace 10 años". Posteriormente, y gracias al apoyo incondicional de sus hijos y su marido, Esperanza pudo completar todos los trámites necesarios para sacar a la luz su proyecto: "Quise hacer lo que antes nunca me había atrevido y sin ellos hubiese sido imposible", señala.

Así, la lousamiana aprovechaba los ratos libres entre sus turnos de trabajo en el estanco para sacar la pluma, explorar su yo interior y hacer dedicatorias a aquellos que siempre la apoyaron: "Tengo amigos y familiares que saben que me gusta escribir y en ocasiones especiales me piden poemas. Algunos están incluídos en el libro porque también son partes importantes de mi vida, otras dedicatorias son para personas que ya no están", declara.

Polifacética y valiente

Fan declarada de Rosalía de Castro, Piñeiro no solo está hecha para el verso, sino que también tiene experiencia en otras facetas artísticas. "A los 60 años me apunté a clases de música, aprendí pandereta, gaita y solfeo. Creo que no debemos tener miedo de probar a hacer lo que nos gusta, y yo ahora que tengo más tiempo, lo hago", afirma con orgullo.

La autora asegura que ya tiene en mente dos proyectos más para el futuro, y que una de las pocas cosas que la puede hacer aún más feliz en el presente es hacer sentir satisfacción a los lectores de Sentimentos: "Con que el libro les toque alguna emoción, se identifiquen o les haga recordar a alguien, eso ya me haría saber que todo ha valido la pena".