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OBRAS

A praza do Campo de Fisterra cobra impulso co Plan Hurbe

A intervención contará cun investimento de preto de 35.000 euros, dos que a Xunta achegará o 70%

O alcalde e a conselleira, á esquerda, supervisando o proxecto de mellora da praza.

O alcalde e a conselleira, á esquerda, supervisando o proxecto de mellora da praza. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, asinou hoxe co alcalde de Fisterra, Luís Manuel Insua lago, o convenio de colaboración para a mellora e pavimentación da praza do Campo. No acto de sinatura tamén estiveron o secretario xeral técnico da Consellería, Yago Borrajo, e a directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas.

Esta actuación, que suporá un investimento total de preto de 35.000 euros, levarase a cabo ao abeiro do Plan Hurbe impulsado polo departamento que dirixe M. Allegue, co que se contribúe a promover o desenvolvemento dos núcleos rurais da comunidade.

Segundo recolle o documento, a Xunta, a través desta cooperación, achegará o 70% do orzamento desta intervención, con case 24.000 euros, contratará e executará as obras.

O Concello de Fisterra asumirá o 30% restante do custo das obras, algo máis de 10.000 euros, e corresponderalle o mantemento e conservación das actuacións executadas.

Mellora de contornas urbanas

Estas intervencións "enmárcanse na continuada colaboración entre a Xunta e as entidades locais para a execución de obras e outras actuacións de mellora de contornas urbanas, de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e de equipamentos públicos que teñan por finalidade a revitalización do territorio e o reequilibrio territorial", subliñan dende a Consellería.

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Ademais, a través de distintas medidas e de liñas de colaboración como o Plan Hurbe, a Xunta contribúe a promover o desenvolvemento dos núcleos rurais da comunidade como motores de dinamización, ao converterse en puntos de localización dun importante número de servizos públicos e privados que permiten achegar o modelo urbano a todo o territorio.

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