El Centro Empresarial de Sigüeiro destina 200.000 euros a obras de mejora y accesibilidad
La entidad urbanística destinará 50.000 euros a mejorar la señalización interna del polígono y 150.000 euros a la senda peatonal vinculada al Camino de Santiago
La junta de gobierno del ZES (Centro Empresarial de Sigüeiro), en Oroso, entidad urbanística encargada de la gestión del polígono, aprobó este lunes varias actuaciones destinadas a mejorar tanto el recinto empresarial como su entorno inmediato.
Entre los acuerdos adoptados figura la mejora de la señalización del polígono, una intervención valorada en 50.000 euros que está previsto ejecutar antes de que finalice el año. La actuación busca facilitar la orientación dentro del parque empresarial y reforzar la identificación de sus accesos y servicios.
La reunión sirvió también para aprobar las cuentas correspondientes a 2025 y el presupuesto de la entidad para 2026.
Además, la junta dio luz verde a una inversión de 150.000 euros para colocar hormigón desactivado en la senda peatonal que conecta Oroso de Abaixo con la Alameda de Góis, en un tramo coincidente con el trazado del Camino de Santiago.
Esta obra se ejecutará en los próximos meses y permitirá mejorar las condiciones de tránsito de peatones y peregrinos en uno de los itinerarios más frecuentados del municipio.
En conjunto, las actuaciones previstas suman 200.000 euros y combinan la mejora de los servicios del polígono con una intervención en un espacio de uso vecinal y vinculado al Camino de Santiago.
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