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CULTURA

Un ciclo de cine en Corme recupera a serie 'Para mariñeiros, nós' e rende tributo a Marisa Fullós e Pedro Brandariz

A AC Insua de Viastela proxectará o venres unha selección dos mellores capítulos na praza do Campiño

O ciclo de cine continuará o sábado e o domingo no Museo de Arte Contemporánea.

O ciclo de cine continuará o sábado e o domingo no Museo de Arte Contemporánea. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

A Asociación Cultural Insua de Viastela celebra este venres, 31 de xullo, unha sesión especial no marco do V Ciclo de Cine Documental Xosé Manuel Ferreiro. A partir das 22.15 horas, a praza do Campiño de Corme (Ponteceso) converterase nunha pantalla ao aire libre para acoller a proxección dunha selección dos mellores capítulos da mítica serie de ficción e humor Para mariñeiros, nós.

Cartel promocional da proxección.

Cartel promocional da proxección. / Cedida

"A elección desta produción garda un valor moi especial para a vila, xa que a serie foi gravada integramente nas rúas e na contorna de Corme", sinalan dende a asociación. A ficción retrataba con retranca, cariño e proximidade o día a día marítimo e a identidade da Costa da Morte, acadando un gran agarimo entre a audiencia galega.

Unha noite para a lembranza

A cita, aberta a todo o público de xeito gratuíto, concíbese como un encontro veciñal para gozar da cultura local e do audiovisual feito na terra. Máis alá da proxección e do reencontro dos veciños coas imaxes gravadas na súa propia vila, a velada acollerá unha homenaxe especial a Marisa Fullós e a Pedro Brandariz, figura fundamental do humor e da escena teatral galega cuxa pegada permanece moi viva na memoria colectiva.

Cartel promocional do Ciclo de Cine Documental Xosé Manuel Ferreiro.

Cartel promocional do Ciclo de Cine Documental Xosé Manuel Ferreiro. / Cedida

A A.C. Insua de Viastela convida "a todos os veciños, visitantes e amantes do audiovisual galego" a achegarse a Corme "para compartir un momento de lembranza, gargalladas e recoñecemento".

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O ciclo de cine continuará o sábado 1 de agosto coas proxeccións Escala un cincuenta mil, Pura e O home e o carro, a partir das 19.00 horas no Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte (MACCMO). O domingo, día 2 á mesma hora, proxectarase Prefiro condenarme.

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