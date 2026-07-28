CULTURA
Un ciclo de cine en Corme recupera a serie 'Para mariñeiros, nós' e rende tributo a Marisa Fullós e Pedro Brandariz
A AC Insua de Viastela proxectará o venres unha selección dos mellores capítulos na praza do Campiño
A Asociación Cultural Insua de Viastela celebra este venres, 31 de xullo, unha sesión especial no marco do V Ciclo de Cine Documental Xosé Manuel Ferreiro. A partir das 22.15 horas, a praza do Campiño de Corme (Ponteceso) converterase nunha pantalla ao aire libre para acoller a proxección dunha selección dos mellores capítulos da mítica serie de ficción e humor Para mariñeiros, nós.
"A elección desta produción garda un valor moi especial para a vila, xa que a serie foi gravada integramente nas rúas e na contorna de Corme", sinalan dende a asociación. A ficción retrataba con retranca, cariño e proximidade o día a día marítimo e a identidade da Costa da Morte, acadando un gran agarimo entre a audiencia galega.
Unha noite para a lembranza
A cita, aberta a todo o público de xeito gratuíto, concíbese como un encontro veciñal para gozar da cultura local e do audiovisual feito na terra. Máis alá da proxección e do reencontro dos veciños coas imaxes gravadas na súa propia vila, a velada acollerá unha homenaxe especial a Marisa Fullós e a Pedro Brandariz, figura fundamental do humor e da escena teatral galega cuxa pegada permanece moi viva na memoria colectiva.
A A.C. Insua de Viastela convida "a todos os veciños, visitantes e amantes do audiovisual galego" a achegarse a Corme "para compartir un momento de lembranza, gargalladas e recoñecemento".
O ciclo de cine continuará o sábado 1 de agosto coas proxeccións Escala un cincuenta mil, Pura e O home e o carro, a partir das 19.00 horas no Museo de Arte Contemporánea da Costa da Morte (MACCMO). O domingo, día 2 á mesma hora, proxectarase Prefiro condenarme.
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