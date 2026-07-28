Detenido un vecino de Arzúa por cuatro supuestos robos de joyas y dinero en viviendas de O Grove y Sanxenxo

Efectivos de la Guardia Civil de Sanxenxo han detenido a un vecino de Arzúa, de 37 años, por cuatro supuestos delitos de hurto de joyas y dinero en varios inmuebles de localidades de O Grove y Sanxenxo.

La detención se produjo este martes y el hombre cuenta con antecedentes policiales por hechos similares.

En las denuncias formuladas por los perjudicados, el detenido era contratado en dichas viviendas para realizar trabajos de pintura en su interior. Aprovechando la ausencia de sus moradores, éste se dedicaba supuestamente a buscar por las estancias, apoderándose de las joyas y dinero que encontraba.

Posteriormente, cuando los propietarios revisaban sus joyeros, notaban que les faltaban joyas y en algún caso incluso dinero de las huchas de sus hijos.

A raíz de las pesquisas realizadas por el Equipo de Investigación de Sanxenxo se pudo determinar que el sospechoso, presuntamente, aprovechaba los momentos en los que se encontraba solo en el interior de las viviendas para sustraer piezas de joyería "de pequeño tamaño y alto valor", lo que "dificultaba que las víctimas advirtieran su desaparición".

En este sentido, se logró identificar al presunto autor de los hechos, que trabajaba en las viviendas asaltadas y vendía gran parte de las joyas sustraídas en tiendas de compra de oro en Vilagarcía de Arousa, Santiago de Compostela y Sanxenxo, con un valor superior a los 9.500 euros.

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Con todo, se recuperaron algunas de las joyas sustraidas y las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia, Sección Civil e Instrucción Plaza de Guardia de Cambados, donde deberá comparecer cuando sea citado para ello.