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ARTESANÍA

A Mostra da Olería de Buño reivindica o barro feito arte e tradición

Oleiros chegados de distintos puntos da Península participarán na cocedura aberta ao público afeccionado e profesional

Un dos expositores da Mostra Olería de Buño do pasado ano.

Un dos expositores da Mostra Olería de Buño do pasado ano. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

"O barro feito arte e a tradición feita vida". Isto é do que poderán gozar quen visite a Mostra da Olería de Buño, en Malpica de Bergantiños, que abrirá as súas portas o xoves, día 30 de xullo, e ata o 2 de agosto ofrecerá exposicións, demostracións ao vivo, obradoiros, música e moita olería feita coa alma.

No marco da mostra celebrarase a 2ª Cocedura Tradicional Aberta no Forno do Forte, do século XVIII, que se complementará coa tradicional Festa da Carroa.

Cartel promocional da corenta e unha Mostra da Olería de Buño 2026.

Cartel promocional da corenta e unha Mostra da Olería de Buño 2026. / Cedida

A cocedura está aberta a todas as persoas afeccionadas ou profesionais da cerámica. Os traballos comezarán o sábado, día 1 de agosto, coa recollida das pezas a partir das 10.00 horas. Despois, ás 11.00 horas realizarase a carga do forno, un proceso guiado polos expertos oleiros de Buño, que ensinarán aos participantes como e por que se ten que facer seguindo un método establecido.

Pola tarde, ás 17.00 horas, prenderase lume ao Forno do Forte, para comezar a cocedura tradicional, á que se sumarán non só oleiros de Buño, senón tamén outros ceramistas chegados de distintos puntos da Península. A xornada complementarase coa Festa da Carroa, a partir das 21.00 horas, que inclúe cea, música e boa conversa.

Cartel promocional da segunda cocedura tradicional no Forno do Forte.

Cartel promocional da segunda cocedura tradicional no Forno do Forte. / Cedida

O domingo, día 2, ás 11.00 horas realizarase a descarga do forno. Un momento para coñecer o resultado da cocedura e compartir experiencias entre todos os participantes.

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Desde a Asociación Oleira de Buño, entidade organizadora da mostra, convidan a "descubrir a maxia" do labor dos oleiros e achegarse á vila para "sentir o latexo da nosa tradición e da nosa historia".

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A Mostra da Olería de Buño reivindica o barro feito arte e tradición

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