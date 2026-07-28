NAUFRAGIO
Padre e hijo, rescatados tras el hundimiento del pesquero 'Papín Primero' en Fisterra
Permanecieron más de dos horas en la lancha salvavidas hasta que los localizó la tripulación del 'Hermanos Silva'
Dos marineros de Fisterra, padre e hijo, fueron rescatados esta madrugada tras hundirse el pesquero Papín Primero cuando estaban faenando en la zona conocida como O Centolo.
Acudió en su auxilio la tripulación del Hermanos Silva, que los recogió de la lancha salvavidas en la que se habían refugiado.
El naufragio se produjo pasadas las dos de la madrugada y, al parecer, ambos marineros permanecieron más de dos horas en el bote salvavidas hasta que fueron localizados por el pesquero que los rescató y trasladó al puerto fisterrano, en buen estado. Los náufragos lanzaron varias bengalas, lo que facilitó su localización.
Investigan las causas del hundimiento
Salvamento Marítimo desplazó a la zona la embarcación Salvamar Altair, pero cuando llegó al lugar del naufragio el barco ya se había hundido.
Se investigan las causas que provocaron el hundimiento del pesquero e, inicialmente, todo apunta a que pudo sufrir una vía de agua cuando faenaba a escasas millas del cabo Fisterra.
El pesquero Papín Primero era un barco de acero, de 10,26 metros de eslora, con base en el puerto de Fisterra, dedicado a las artes menores, según consta en el Registro General de la Flota Pesquera, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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