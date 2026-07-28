La villa marinera a 50 minutos de Santiago con 6 días de fiesta desde este miércoles: Panorama, París de Noia y la sardinada perfecta para despedir julio

Con las Fiestas del Apóstol de Santiago encarando el último tramo de su programa, hay quien ya busca el próximo plan musical con el que bailar hasta bien entrada la noche. A lo largo del territorio hay muchas localidades que calientan motores para sus fiestas de verano, pero esta semana es una la que destaca por su cartel con seis días de festejo y el nombre de las grandes orquestas gallegas anunciado en mayúsculas.

En la comarca de A Barbanza, a 50 minutos de Compostela, se encuentra la villa marinera en la que tocarán a partir de este miércoles grupos como Panorama, París de Noia, Olympus y hasta emblemas de los 2000 como Café Quijano. Los amantes de la música urbana también podrán disfrutar de un festival con artistas como Lg1do y los apasionados del 'trad', de formaciones como Fillas de Cassandra.

Hablamos de las fiestas de verano de Ribeira de 2026, que contempla planes para todos los gustos. Los pequeños dispondrán de hinchables, habrá una fiesta de la espuma e incluso una gran sardiñada con la que ponerse las botas mientras se disfruta del paisaje de esta bonita villa junto al mar.

Vista aérea de Ribeira, el municipio en el que se celebra esta fiesta de verano. / Turismo de Ribeira

Así serán las fiestas de verano de Ribeira 2026

En sus primeros cinco días de programa, no habrá jornada en el concello de Ribeira que no cuente con uno de los imprescindibles de una fiesta típica gallega: la verbena. La primera en abrir los conciertos de este 2026 será la incomparable Panorama, la mayor orquesta de España, que aterrizará en el municipio con su gran escenario, sus pantallas LED y sus más de una veintena de coreografías para hacer vibrar al público con los últimos éxitos musicales.

El concierto de la formación de Lito Garrido tendrá lugar este miércoles a las 23.00 horas en la explanada de la antigua lonja, después de la inauguración oficial del festejo con el pregón de las 21.30 horas. El día siguiente, jueves 30 de julio, la verbena se trasladará al paseo del malecón con otro gigante de la música gallega, París de Noia, a la que seguirá Olympus el viernes 31 también a las 23.00 horas.

Saúl Rodríguez Maroñas, conocido artísticamente como Lg1do, durante un concierto. / Susana López

Esa noche, los visitantes y vecinos tendrán que decidir entre bailar al ritmo de los últimos hits del pop, el reguetón y la música latina o entregarse a las melodías urbanas. Y es que, a la misma hora que Olympus esté incendiando con su espectáculo el malecón, comenzará el Ribeira Urban Fest en la vieja lonja, que contará con la actuación de numerosos DJs y de Lg1do, el artista de Santa Comba que ha logrado despuntar entre lo más escuchado de Spotify en España.

El sábado 1 de agosto será el momento de tomar otra decisión difícil: acudir al show de la orquesta Miramar el malecón a las 22.30 horas o postergar el baile hasta las 23.00 horas y darlo todo con Café Quijano hasta bien entrada la noche en la plaza de España. Los hermanos -conocidos por temas como Nada de na, La Lola o La taberna del Buda-, darán paso a la una de la madrugada a una sesión de pinchadiscos dinamizada por Planet Discomóvil y Mateo Abelleira en la plaza de Pontevedra, pensada para los que quieran estirar la celebración al máximo.

Tras la nostalgia de los Quijano y los beats de los DJs, el domingo 2 de agosto será el momento de que brille la música propia del territorio gallego: la de raíz. Catuxa Salom y Fillas de Cassandra serán las protagonistas de esta jornada -la última con conciertos-, que llenará de folclore desde las 21.00 horas la plaza de España.

No faltará esa noche tampoco el verbeneo gracias a la orquesta Nueva Línea. La guinda la pondrá a medianoche en el paseo do Touro una gran tirada de fuegos artificiales, que unirá a grandes y pequeños bajo las luces del cielo nocturno.

Concierto de Fillas de Cassandra. / Iñaki Abella Diéguez

Sardiñada, mercadillo y atracciones infantiles

Aunque el gran colofón tendrá lugar el domingo 2, el lunes 3 de agosto aún habrá planes. Especialmente para los niños, que contarán con atracciones de feria a precios populares para pasar el día en familia.

Otra actividad que conviene marcar en la agenda es la fiesta de la espuma del 31 de julio, un día en el que los pequeños contarán con hinchables y, sus padres, con el Mercadiño A Creba. Los visitantes podrán curiosear entre los puestos y hacer alguna compra mientras disfrutan del ambiente festivo y se preparan para el gran banquete del sábado.

Y es el que este hermoso pueblo cerca de Santiago recibirá agosto con un evento al que se recomienda llegar con hambre: una gran sardinada amenizada pro Drippers desde las 13.00 horas y una degustación del lirio de Ribeira. Entre cita y cita, y a lo largo de todo el programa, habrá ruadas, alboradas y exhibiciones deportivas y de baile para despedir julio y darle la bienvenida a uno de los meses más movidos del verano.