Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Renovadas todas as pontes e pasarelas da senda fluvial na contorna da Fervenza de Callobre

O paseo ata o salto de auga, de dez metros de altura, iníciase nas proximidades do castro da Idade de Ferro

Unha das pontes de madeira da senda fluvial de Callobre.

Unha das pontes de madeira da senda fluvial de Callobre. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

A Estrada

A paisaxe que conforman os distintos ríos e regatos que bañan as terras da Estrada constitúe un importante referente para a promoción turística deste municipio de Tabeirós-Terra de Montes. Fervenzas como a da parroquia de Callobre son un reclamo importante para os visitantes e unha paraxe idónea para o esparexemento da veciñanza.

En consecuencia, o Concello da Estrada vén de realizar unha importante actualización e mellora na contorna da Fervenza de Callobre, na que hai unha década se creou unha senda fluvial salpicada de pontes.

O alcalde, Gonzalo Louzao Dono, informou que o Concello renovou, con fondos propios, todas as instalacións que había ao longo dunha senda potenciada, en 2015, a través do plan de obra dun obradoiro de emprego.

“Necesitaba unha mellora importante e, para iso, dende o Concello renovamos todas as instalacións que había”, sinalou o rexedor. Había pontes que estaban en mal estado, deterioradas polo paso do tempo e tamén pola acción da auga na madeira.

O alcalde explicou que os veciños deron traslado da petición de renovación destes elementos, garantindo que a ruta se volva moito máis accesible. Louzao aproveitou a ocasión para facer un chamamento para que estradenses e visitantes percorran esta fermosa paraxe natural pintada polo río Curantes, completamente actualizada xa e coroada polo importante salto de auga que bautiza a contorna como Fervenza de Callobre.

O paseo arrinca nesta parroquia da Estrada nas proximidades do castro de Callobre, antigo poboado castrexo da Idade de Ferro rodeado por una gran cantidade de carballos e situado a 250 metros de altitude.

Noticias relacionadas

É un percorrido pequeno, que se pode facer cara a parte alta da fervenza ou chegando ao pé da mesma. O salto aproxímase aos 10 metros de altura e o paseo permite camiñar entre carballos e piñeiros, con diversos muíños e a través de pasarelas de madeira que facilitan o percorrido ata o miradoiro da fervenza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor refugio para el calor está a una hora de Santiago y es gratis: tres piscinas rodeadas de un robledal centenario con merendero y rutas de senderismo
  2. La fábrica del rural gallego que crea empleo cualificado y busca nuevos trabajadores
  3. Las piscinas más originales de Galicia están en este rincón de Ourense: tienen jacuzzi, playa fluvial y hasta una zona para leer mientras te bañas
  4. El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Padrón más de 1,6 millones de euros: «Creo que el premio quedó en el pueblo»
  5. De un 'hobby' a conquistar a Zara: la artesana de Santiago que convierte la cestería en lujo
  6. Las cuatro décadas de Pedro Blanco en Santiago: de las películas en Pelamios y el tardeo en Liberty en los 80 a ser candidato del PSOE a la Alcaldía en 2027
  7. Solo entre el 15% y el 20% de los huéspedes sabía que estamos en fiestas': el Apóstol llena las calles, pero no los hoteles
  8. El Monbus Obradoiro ficha músculo y rebote: Joel Soriano, nuevo pívot para Sar

Renovadas todas as pontes e pasarelas da senda fluvial na contorna da Fervenza de Callobre

Renovadas todas as pontes e pasarelas da senda fluvial na contorna da Fervenza de Callobre

A Mostra da Olería de Buño reivindica o barro feito arte e tradición

A Mostra da Olería de Buño reivindica o barro feito arte e tradición

El pregón de la rectora de la USC abre este miércoles las fiestas del verano de Ribeira

El pregón de la rectora de la USC abre este miércoles las fiestas del verano de Ribeira

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

El 60% de los concellos de Galicia, en riesgo extremo o muy alto de incendios: el calor no da tregua

El 60% de los concellos de Galicia, en riesgo extremo o muy alto de incendios: el calor no da tregua

Con fabas e panceta e ata con peras ao viño: así se cociñarán esta fin de semana 3.000 quilos de mexillóns en Rianxo

Con fabas e panceta e ata con peras ao viño: así se cociñarán esta fin de semana 3.000 quilos de mexillóns en Rianxo

Los tribunales revisarán la adjudicación de puestos en el extranjero a los diplomáticos españoles de 2026

Los tribunales revisarán la adjudicación de puestos en el extranjero a los diplomáticos españoles de 2026

Galicia avanza en la nueva aceleradora para convertir los retos energéticos en empresas innovadoras

Galicia avanza en la nueva aceleradora para convertir los retos energéticos en empresas innovadoras
Tracking Pixel Contents