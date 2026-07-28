Renovadas todas as pontes e pasarelas da senda fluvial na contorna da Fervenza de Callobre
O paseo ata o salto de auga, de dez metros de altura, iníciase nas proximidades do castro da Idade de Ferro
A paisaxe que conforman os distintos ríos e regatos que bañan as terras da Estrada constitúe un importante referente para a promoción turística deste municipio de Tabeirós-Terra de Montes. Fervenzas como a da parroquia de Callobre son un reclamo importante para os visitantes e unha paraxe idónea para o esparexemento da veciñanza.
En consecuencia, o Concello da Estrada vén de realizar unha importante actualización e mellora na contorna da Fervenza de Callobre, na que hai unha década se creou unha senda fluvial salpicada de pontes.
O alcalde, Gonzalo Louzao Dono, informou que o Concello renovou, con fondos propios, todas as instalacións que había ao longo dunha senda potenciada, en 2015, a través do plan de obra dun obradoiro de emprego.
“Necesitaba unha mellora importante e, para iso, dende o Concello renovamos todas as instalacións que había”, sinalou o rexedor. Había pontes que estaban en mal estado, deterioradas polo paso do tempo e tamén pola acción da auga na madeira.
O alcalde explicou que os veciños deron traslado da petición de renovación destes elementos, garantindo que a ruta se volva moito máis accesible. Louzao aproveitou a ocasión para facer un chamamento para que estradenses e visitantes percorran esta fermosa paraxe natural pintada polo río Curantes, completamente actualizada xa e coroada polo importante salto de auga que bautiza a contorna como Fervenza de Callobre.
O paseo arrinca nesta parroquia da Estrada nas proximidades do castro de Callobre, antigo poboado castrexo da Idade de Ferro rodeado por una gran cantidade de carballos e situado a 250 metros de altitude.
É un percorrido pequeno, que se pode facer cara a parte alta da fervenza ou chegando ao pé da mesma. O salto aproxímase aos 10 metros de altura e o paseo permite camiñar entre carballos e piñeiros, con diversos muíños e a través de pasarelas de madeira que facilitan o percorrido ata o miradoiro da fervenza.
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