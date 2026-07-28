Un simbólico galo piñeiro no Camiño Francés: o concurso de murais do Concello do Pino xa ten gañador
Habrahan Ochum Barrios Cortez comezará a elaborar esta mesma semana a obra coa que gañou o premio, dotado con 2.000 euros
O artista Habrahan Ochum Barrios Cortez é o gañador do II Concurso de Murais do Concello do Pino coa proposta O último selo, unha obra que será plasmada nun mural de gran formato e que contribuirá a reforzar a identidade turística e cultural do municipio.
A obra toma como fío condutor dous dos principais sinais de identidade do Pino: o Camiño de Santiago e a Festa do Galo Piñeiro.
O xurado acordou por unanimidade conceder o primeiro premio á proposta gañadora tras valorar as oito obras admitidas a concurso. O último selo obtivo a máxima puntuación posible, 15 puntos, ao destacar nos tres criterios establecidos nas bases: adaptación á temática, orixinalidade e dificultade técnica.
Na súa valoración, o xurado salientou que a proposta "representa de maneira excelente a condición do Concello do Pino como última etapa do Camiño Francés", integrando tamén elementos propios da Festa do Galo Piñeiro nunha composición de grande forza simbólica.
Así mesmo, destacou que o concepto do selo da persoa peregrina como elemento central do mural constitúe "unha proposta singular, innovadora e perfectamente recoñecible", con capacidade para converterse nun novo elemento identificativo do municipio.
Tamén puxo en valor a elevada calidade estética da obra e a súa notable viabilidade para ser executada sobre un soporte mural de gran formato.
O concurso contou finalmente con oito propostas admitidas, presentadas baixo lema para garantir o anonimato durante o proceso de valoración.
O xurado estivo presidido polo alcalde, Manuel Taboada, e integrado polo concelleiro José Fuentes, e os artistas Cándido Pazos e María Cruz Piñeiro, actuando como secretario Manuel Rodríguez.
Como gañador, Habrahan Ochum recibirá un premio de 2.000 euros. Ademais, o Concello asumirá a adquisición dos materiais necesarios para a execución da obra ata un importe máximo de 1.000 euros (IVE incluído).
A realización do mural comezará esta mesma semana, co obxectivo de que estea xa concluída de cara á celebración esta fin de semana da Festa do Galo Piñeiro.
Coa segunda edición deste certame, o Concello do Pino consolida unha iniciativa que busca embelecer espazos públicos mediante intervencións artísticas de calidade, ao tempo que promove a difusión dos principais recursos patrimoniais, culturais e turísticos do municipio a través da arte urbana.
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