PROXECTO
A veciñanza Soandres peregrina para frear a planta de biogás da Laracha
A marcha partirá mañá ás 12.00 horas de varios puntos da parroquia e rematará no mosteiro
A Plataforma Stop Biogás A Laracha organizará mañá, a partir das 12.00 horas, unha peregrinación popular "en defensa do territorio e contra o proxecto da macroplanta de biogás de Soandres".
Sairán dende varios puntos da parroquia e o punto de chegada será o mosteiro de Soandres, onde os veciños serán recibidos por gaiteiros da Asociación Cultural Queiroga, antes de dar comezo a misa.
Fortalecer a unión da veciñanza
"Será unha xornada para camiñar e compartir as nosas raíces, fortalecer a unión da veciñanza e reafirmar o noso compromiso coa defensa da nosa terra, da nosa auga e do noso patrimonio", subliñan dende a plataforma.
Confirman tamén que continuarán con diversas accións en todos os ámbitos posibles contra este proxecto.
Á preocupación inicial hai que sumar agora, "o grave problema de seca e da falta de caudal continuo, no punto do río Anllóns onde a planta de biogás chegaría a verter o equivalente a 2.000 camións cisterna de residuos líquidos, co grave impacto que suporía para o propio río, a súa biodiversidade e a saúde de milleiros de persoas das poboacións dos concellos que atravesa", afirman.
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