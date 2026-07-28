La Xunta impulsará un nuevo parque empresarial de 300.000 m² en Bertamiráns

La Xunta asumirá el desarrollo del futuro parque empresarial de Portanxil-Pegariños, en el entorno de Bertamiráns, con una superficie prevista de 300.000 metros cuadrados. La sociedad pública Xestur iniciará en septiembre la tramitación del Plan Estructurante de Ordenación del Suelo Empresarial y prevé licitarlo durante el cuarto trimestre de este año.

El anuncio fue realizado este martes por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tras una reunión en Santiago con el alcalde de Ames, Blas García, para abordar las necesidades de suelo industrial del municipio y las posibilidades de crecimiento del actual polígono de Bertamiráns.

El futuro parque se situará en el ámbito de Portanxil-Pegariños, en la zona de Caroubáns, próximo al desvío de la carretera de Negreira y a la autovía Santiago-Noia. El área limita al este y al norte con la AC-544, que comunica Bertamiráns con Negreira, y al sur con la autovía Santiago-Brión. Su emplazamiento permitirá además una conexión cercana con la AP-9 y con la vía hacia la Costa da Morte.

Lorenzana destacó precisamente la posición estratégica de los terrenos y su buena conexión con las principales infraestructuras viarias del entorno. La Xunta considera que esta ubicación puede favorecer la implantación de nuevas empresas y mejorar la oferta de suelo para actividades económicas en uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico de Galicia.

El alcalde de Ames subrayó que la creación de este nuevo espacio empresarial responde a una demanda histórica del municipio. «O ritmo de crecemento de Ames fai necesario habilitar solo industrial e empresarial para xerar oportunidades de emprego na zona», afirmó García, quien garantizó que el Ayuntamiento trabajará con la Xunta «con la máxima lealtad y respeto» como ha venido haciendo «durante todo este mandato».

Un proyecto estratégico para Bertamiráns

El nuevo polígono dispondrá de unas 30 hectáreas y está llamado a convertirse, según el Gobierno local, en una actuación decisiva para el desarrollo económico del municipio. Blas García ya había señalado anteriormente que el proyecto supondrá «un antes y un después» para Ames y su entorno, al facilitar la llegada de empresas y la creación de puestos de trabajo.

Los terrenos están clasificados actualmente como suelo rústico, con las afecciones recogidas en el Plan Básico Autonómico. Su desarrollo requerirá una tramitación urbanística para modificar el Plan General de Ordenación Municipal, delimitar el nuevo ámbito empresarial y adaptarlo al plan sectorial autonómico correspondiente a Portanxil-Pegariños.

La previsión es que el parque cuente con acceso desde la AC-544 y admita actividades de carácter terciario, comercial, logístico, de almacenaje, transporte e industria ligera. No está prevista la implantación de industrias pesadas.

Ames cuenta con el distintivo de Concello Emprendedor, una figura con la que la Xunta pretende agilizar la tramitación administrativa, facilitar el acceso al suelo industrial y ofrecer incentivos fiscales a los proyectos empresariales.