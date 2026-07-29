La fiesta gastronómica a media hora de Santiago que todo amante de la tortilla debería visitar este fin de semana

Pocos platos pueden presumir de ser uno de los grandes clásicos de la gastronomía española como la tortilla de patatas. Protagonista de reuniones, comidas y fiestas es uno de los mayores emblemas de nuestras cocinas, a pesar de ser también uno de los alimentos capaces de generar más debates sobre cuál es la mejor receta. Con o sin cebolla, más o menos cuajada, con chorizo... sus posibilidades son casi infinitas.

Y precisamente esa gran variedad y su amplia popularidad han dado lugar a numerosas celebraciones gastronómicas por toda España. En Galicia, más allá de Betanzos, un pequeño pueblo de unos 200 habitantes a media hora de Santiago organiza cada verano una de las celebraciones más emblemáticas en la comunidad sobre este plato.

Cientos de tortillas en Laro

Se trata de la Romaría da Tortilla de Laro, en el municipio pontevedrés de Silleda, que este sábado 1 de agosto celebrará su 36ª edición. Declarada Festa de Interese Turístico de Galicia en el año 2015, esta romería se ha consolidado como una de las grandes citas del verano gastronómico gallego y cada año reúne a miles de asistentes en la Carballeira de Castro.

Una edición anterior de la Romería da Tortilla de Laro / Bernabé/Ángel Abeledo

Durante toda la jornada del sábado se degustarán cientos de tortillas, algunas elaboradas por los vecinos y otras por los propios comensales, desde las más tradicionales de patata y huevo a las más innovadoras de chorizo, cebolla, queso, pimiento, bacalao, carne o incluso gambas.

La música, la otra protagonista

Y como no todo va a ser comer, la Romaría da Tortilla de Laro contará con una variada programación, en la que la música, con permiso de la tortilla, será la gran protagonista.

La fiesta comenzará a las 13.00 horas con la misa cantada y la procesión en honor al Divino Salvador. Tras los actos religiosos dará inicio la sesión vermú con el trío Karma y el tradicional xantar en la Carballeira y la degustación de las tortillas.

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La nota musical la pondrán el grupo de gaitas Os Trasnos, la charanga Os Atrevidos y la charanga Os Intocables, que amenizarán la tarde. Ya por la noche, la verbena congtará con el trío Karma, el grupo La Bamba y la discoteca móvil Pirámide XL con Marcos Kintana.