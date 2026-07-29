Lalín presenta su oferta cultural para agosto

La concelleira de Cultura, Begoña Blanco, ha presentado esta mañana la programación íntegra de Lalín para el mes de agosto, un calendario que combina eventos culturales, celebraciones populares, divulgación científica y actividades para toda la familia.

Comienzo de mes

La programación arranca el sábado 1 de agosto con la actuación de Banda A Lira de Prado en la plaza da Torre, dentro del ciclo 'Concertos na rúa' a las 19.30 horas. Un día después, el domingo 2, tendrá lugar la tercera edición del Gran Guateque do Xacobeo, un evento que reúne a la Orquesta Mondragón y a Fórmula V a partir de las 21.30 horas en la plaza da Igrexa.

Este mismo domingo comenzará el VII Galicia Clarinete Fest, un festival que reunirá a clarinetistas de la London Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw de Ámsterdam o Staatskapelle de Berlín, junto con 150 estudiantes de doce nacionalidades distintas. El festival en torno al instrumento de viento se celebrará durante toda la semana con recitales de música de cámara, clases magistrales, conciertos sinfónicos y un ciclo de jazz. Además, se repartirán más de 10.000 euros en premios.

Previa al eclipse

El jueves 6 de agosto el Museo Ramón María Aller acogerá una conferencia divulgativa del catedrático y director científico del Lalín Destino Starlight, José Ángel Docobo, sobre el eclipse total de Sol, como previa del evento astronómico del día 12.

El miércoles 12 de agosto se celebrará uno de los eventos más destacados del verano en el Altar del Sol de Alperiz, un espacio único para la observación del eclipse, un fenómeno que no podrá volver a verse en Galicia con estas características hasta 2180. Desde el concello se habilitarán buses para subir al punto de visionado. Además, José Ángel Docobo ofrecerá una explicación científica sobre el fenómeno astronómico.

Conciertos, tradición y cultura

Un día después del eclipse, el jueves 13, Martin Human ofrecerá un concierto a las 20.30 horas en la calle Rosalía de Castro, dentro del ciclo Lalín con ritmo. La banda procede de A Pobra do Caramiñal y ofrecen un sonido con influencias del rock americano, el grunge y el country.

El ciclo Concertos da rúa continuará el domingo 16 con la actuación de la Banda de Muimenta en la calle Rosalía de Castro, mientras que el jueves 20 la Praza da Torre acogerá el concierto de Terapia de Grupo, una formación gallega con más de ocho años de trayectoria y más de un centenar de actuaciones anuales.

El sábado 22 tendrá lugar en la Casa o Patrón de Doade la XXVII Festa da Malla Tradicional, una de las citas etnográficas más destacadas del municipio, con demostraciones, música y actividades relacionadas con la cultura agraria.

La programación seguirá el viernes 28 con la inauguración en el Museo Ramón María Aller de la exposición colectiva Algarabía, organizada por la Asociación Cultural O Naranxo. El domingo 29 se celebrará la Romería Interxeracional, que este año se trasladará al Lalín Arena, y la jornada finalizará con el concierto de la Banda de Lalín en la Praza da Igrexa, última cita del ciclo Concertos da rúa.