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Un peatón queda atrapado bajo un vehículo tras ser atropellado en Padrón

El atropello sucedió en la N-550 a su paso por la parroquia de Cruces

Lugar del atropello en la parroquia de Cruces

Lugar del atropello en la parroquia de Cruces / Cedida

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Iker Cotón

Un peatón ha sido atropellado esta mañana en la N-550 a su paso por la parroquia de Santa María de Cruces, en el Concello de Padrón. El 112 confirma que la víctima quedó atrapada bajo el vehículo, aunque cuando llegaron los servicios de emergencia ya había logrado salir. Posteriormente fue evacuada en helicóptero al hospital al resultar herida tras el impacto.

Fue un particular quien, diez minutos antes de las 11.00 horas, contactó con el 112 Galicia y explicó que acababan de atropellar a un peatón, que había quedado atrapado debajo del vehículo implicado.

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De inmediato, se solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Boiro, el GES y la Policía Local de Padrón, así como de los servicios de mantenimiento de la carretera. Desde Urgencias Sanitarias de Galicia-061 informaron de la salida de su helicóptero medicalizado con base en Santiago, que finalmente se encargó de su traslado al hospital de referencia. El siniestro tuvo lugar en la rotonda que une la N-550 con la DP-6502.

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