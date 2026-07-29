Silleda da luz verde al saneamiento de Maceira Boa, una demanda histórica de la vecindad

El Concello de Silleda aprobará este viernes la adjudicación de las obras de saneamiento de aguas residuales en el núcleo de Maceira Boa. La empresa que ejecutará el saneamiento será Construcciones y Obras Taboada Ramos, por un importe de 142.830 euros. La actuación se enmarca en el Plan +Provincia de la Deputación de Pontevedra y partía de un presupuesto base de licitación de 158.700 euros, incluyendo IVA.

Estas obras permitirán dar respuesta a una demanda vecinal, ya que actualmente no se dispone de red pública de saneamiento en Maceira Boa, lo que obliga a los vecinos a utilizar sistemas individuales para el tratamiento de aguas residuales. Esta nueva infraestructura ampliará la red existente en Bandeira y posibilitará la recogida y conducción de aguas fecales del núcleo al sistema general.

Las obras están previstas para realizarse en un plazo de dos meses. El proyecto se divide en tres fases: la instalación del colector principal, las acometidas domiciliarias y la reposición de firmes y pavimentos afectados por los trabajos. El colector principal se ejecutará con tubos de PVC de 250 milímetros de diámetro, mientras que las acometidas a las viviendas se realizarán con conducciones de 160 milímetros.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, destaca que "esta obra permitirá levar por fin un servizo público básico a Maceira Boa, mellorando a calidade de vida da veciñanza e avanzando tamén na protección sanitaria e ambiental".

El primer paso de un proyecto

Este saneamiento constituye la primera acción de un proyecto más amplio para la contorna. El siguiente paso comprende una senda peatonal entre Bandeira y Moalde, pasando por Maceira Boa, con el objetivo de mejorar la seguridad y la movilidad a pie en la zona. El proyecto prevé un itinerario peatonal, nueva iluminación, mejoras en el firme y dos pasos de peatones sobrevolados.

La alcaldesa hace hincapié en este proyecto, recalcando: "Comezamos polo máis necesario, que é dotar as vivendas de saneamento, e continuaremos despois coa mellora da conexión peonil desta zona con Bandeira". Con esta actuación, el Concello de Silleda avanza en la mejora de los servicios básicos del rural y en la conexión peatonal entre los distintos núcleos de la zona