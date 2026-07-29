PEREGRINACIÓN
Stop Biogás A Laracha mobiliza 250 veciños contra a macroplanta de Soandres
Os manifestantes reclaman paralizar o proxecto polo posible impacto no territorio
Unhas duascentas cincuenta persoas participaron hoxe na peregrinación reivindicativa convocada pola Plataforma Stop Biogás A Laracha "en defensa do territorio e contra o proxecto da macroplanta de biogás de Soandres".
Os participantes partiron de varios puntos da parroquia e xuntáronse ao carón do mosteiro de Soandres, onde foron recibidos con música a cargo dos gaiteiros da Asociación Cultural Queiroga.
Dende a organización valoran "moi positivamente, unha vez máis, a resposta da veciñanza, a pesar de ser un día laborable". Foi, engaden, "unha xornada para camiñar e compartir as nosas raíces, fortalecer a unión da veciñanza e reafirmar o noso compromiso coa defensa da nosa terra, da nosa auga e do noso patrimonio".
Defensa dos intereses da parroquia
A Plataforma Stop Biogás A Laracha e a asociación veciñal constituída para defender os intereses da parroquia están dispostas a esgotar todas as vías administrativas, e mesmo xudiciais, para conseguir frear o proxecto que, de saír adiante, cren que será moi prexudicial para toda a veciñanza, o concello e mesmo a comarca de Bergantiños.
Á súa preocupación inicial suman agora "o grave problema de seca e da falta de caudal continuo, no punto do río Anllóns onde a planta de biogás chegaría a verter o equivalente a 2.000 camións cisterna de residuos líquidos, co grave impacto que suporía para o propio río, a súa biodiversidade e a saúde de milleiros de persoas das poboacións dos concellos que atravesa", afirman.
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