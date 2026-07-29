Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

PEREGRINACIÓN

Stop Biogás A Laracha mobiliza 250 veciños contra a macroplanta de Soandres

Os manifestantes reclaman paralizar o proxecto polo posible impacto no territorio

Veciños e veciñas da Laracha que participaron na peregrinación por Soandres.

Veciños e veciñas da Laracha que participaron na peregrinación por Soandres. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

Unhas duascentas cincuenta persoas participaron hoxe na peregrinación reivindicativa convocada pola Plataforma Stop Biogás A Laracha "en defensa do territorio e contra o proxecto da macroplanta de biogás de Soandres".

Os participantes partiron de varios puntos da parroquia e xuntáronse ao carón do mosteiro de Soandres, onde foron recibidos con música a cargo dos gaiteiros da Asociación Cultural Queiroga.

Parte dos veciños que hoxe peregrinaron por Soandres.

Parte dos veciños que hoxe peregrinaron por Soandres. / Cedida

Dende a organización valoran "moi positivamente, unha vez máis, a resposta da veciñanza, a pesar de ser un día laborable". Foi, engaden, "unha xornada para camiñar e compartir as nosas raíces, fortalecer a unión da veciñanza e reafirmar o noso compromiso coa defensa da nosa terra, da nosa auga e do noso patrimonio".

Defensa dos intereses da parroquia

A Plataforma Stop Biogás A Laracha e a asociación veciñal constituída para defender os intereses da parroquia están dispostas a esgotar todas as vías administrativas, e mesmo xudiciais, para conseguir frear o proxecto que, de saír adiante, cren que será moi prexudicial para toda a veciñanza, o concello e mesmo a comarca de Bergantiños.

Noticias relacionadas y más

Á súa preocupación inicial suman agora "o grave problema de seca e da falta de caudal continuo, no punto do río Anllóns onde a planta de biogás chegaría a verter o equivalente a 2.000 camións cisterna de residuos líquidos, co grave impacto que suporía para o propio río, a súa biodiversidade e a saúde de milleiros de persoas das poboacións dos concellos que atravesa", afirman.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sale a subasta por 14.201 euros de deuda una vivienda de la Casa das Pomas, en pleno casco histórico de Santiago
  2. El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
  3. Las piscinas más originales de Galicia están en este rincón de Ourense: tienen jacuzzi, playa fluvial y hasta una zona para leer mientras te bañas
  4. O tempo deunos a razón': el Concello de Santiago celebra su nueva victoria judicial frente a las viviendas turísticas
  5. La villa marinera a 50 minutos de Santiago con 6 días de fiesta desde este miércoles: Panorama, París de Noia y la sardinada perfecta para despedir julio
  6. El mejor refugio para el calor está a una hora de Santiago y es gratis: tres piscinas rodeadas de un robledal centenario con merendero y rutas de senderismo
  7. El TSXG avala que Santiago pida permiso de las comunidades de propietarios para los pisos turísticos
  8. Tres profesores de Santiago, entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026

Stop Biogás A Laracha mobiliza 250 veciños contra a macroplanta de Soandres

Stop Biogás A Laracha mobiliza 250 veciños contra a macroplanta de Soandres

La fiesta gastronómica a media hora de Santiago que todo amante de la tortilla debería visitar este fin de semana

La fiesta gastronómica a media hora de Santiago que todo amante de la tortilla debería visitar este fin de semana

La biblioteca del CIFP Compostela renueva su distinción como centro escolar solidario

La biblioteca del CIFP Compostela renueva su distinción como centro escolar solidario

DIRECTO | Pedro Sánchez comparece tras su reunión con el rey Felipe VI

Verán CampUSC, conxugar o lecer cos valores cívicos na Universidade de Santiago

Verán CampUSC, conxugar o lecer cos valores cívicos na Universidade de Santiago

Sara Catrain seguirá al frente de los farmacéuticos de A Coruña con una junta renovada

Sara Catrain seguirá al frente de los farmacéuticos de A Coruña con una junta renovada

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial

Malas conexiones con otras ciudades y falta de infraestructuras: las claves que frenaron la candidatura de Lugo a la Agencia Estatal de Salud Pública

Malas conexiones con otras ciudades y falta de infraestructuras: las claves que frenaron la candidatura de Lugo a la Agencia Estatal de Salud Pública
Tracking Pixel Contents