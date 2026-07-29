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La Xunta destaca en Rois el éxito de la gratuidad de las escuelas infantiles

Esta medida de la Xunta beneficia a 32.000 familias

Galicia es líder nacional en escolarización de 0 a 3 años

Ramón Tojo Lens, alcalde de Rois, junto con Fabiola García, concelleira de Política Social, en su visita a Rois

Ramón Tojo Lens, alcalde de Rois, junto con Fabiola García, concelleira de Política Social, en su visita a Rois / Cedida

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Iker Cotón

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, entregó esta mañana las orlas al alumnado de la escuela infantil pública autonómica de Rois, acompañada del alcalde, Ramón Tojo. En este acto de clausura, recordó que este fue el cuarto curso con la educación infantil complementaria gratuita, una medida que beneficia a más de 32.000 familias en toda de Galicia.

La conselleira destacó que la gratuidad de la educación de 0 a 3 años "é unha mostra máis do compromiso do Goberno galego coa conciliación e o benestar das familias". Explicó que se trata de una iniciativa pionera en España que ofrece un programa de atención gratuíta durante once meses al año en todas las escuelas infantiles, independientemente de su titularidad.

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Galicia, líder en educación infantil

En este acto en Rois, destacó que el territorio gallego "volveu estar á vangarda en educación infantil". La medida consolida a Galicia como líder nacional en escolarización de 0 a 3 años, con un ratio del 65%. A su vez, la conselleira de Política Social avanzó que el próximo año será el quinto con todas las plazas de las escuelas infantiles completamente gratuítas, reafirmando el compromiso de la Xunta con la educación.

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