CURSO DE VERÁN
Cee reúne grandes especialistas en cancro, obesidade e ataxia da Costa da Morte
A cita, coordinada polo reumatólogo Francisco Blanco, inclúe conferencias e clases maxistrais
A Casa da Cultura ceense acolle o III Curso de Verán da Cátedra Fundación San Rafael e da Universidade da Coruña, coordinado polo reumatólogo e Fillo Predilecto de Cee, Francisco Blanco. Foi inaugurado pola alcaldesa, Margot Lamela, e comezou cunha conferencia maxistral do patólogo Alberto de la Cruz Mera centrada no cancro.
Esta mañá, o propio Francisco Blanco impartiu a Clase co Experto co relatorio Medicina baseada na experiencia ou na evidencia?, e pola tarde, o endocrinólogo David Araujo Vilar, da Universidade de Santiago de Compostela, impartirá a partir das 20.30 horas a conferencia maxistral centrada na obesidade.
O curso rematará este venres. A reumatóloga do CHUAC Natividad Oreiro-Villar impartirá a clase O placebo e o cego na investigación clínica? a partir das 10.00 horas. O peche poráo o neurólogo compostelán Manuel Arias Gómez cunha conferencia maxistral sobre a ataxia da Costa da Morte.
O mes da Xunqueira
Nesta fin de semana comeza tamén en Cee o mes da Xunqueira con varias propostas culturais. O sábado, ás 12.30 horas inaugurarase a exposición Entre as flores, de Mónica Coto, unha artista residente na Coruña que traballa a arte a través de diferentes disciplinas.
Elabora esculturas a partir de madeiras perdidas que recolle no mar ou no monte, ás que lle dá unha segunda vida para convertelas en peixes de chamativas cores. Tamén crea collages con madeiras recicladas e fotografías de revistas en papel. Nestas últimas pezas, a muller e á principal protagonista dunhas creacións cargadas de forza e do estilo propio que a caracteriza.
O sábado, a partir das 19.30 horas, celebrarase o XV Memorial Manuel Rebollar, que organiza a Asociación Amigos da Banda de Música de Cee. Desfilarán en pasarrúas as bandas de música de Padrón e Cee, dirixidas por Santiago Mella e Fernando Fraga, respectivamente.
Despois, no Auditorio Baldomero Cores, ofrecerán os concertos, nos que poderemos escoitar desde clásicos galegos como Ponteareas ou Airiños aires, ata bandas sonoras como La máscara del zorro ou unha selección de temas do afamado compositor Ennio Morricone.
E o domingo, día 2 de agosto, a cultura tradicional tomará o escenario a partir das 20.00 horas, coas actuacións das agrupacións de baile das asociacións Terra de Sena, Novo Viana e Pedras Miúdas.
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