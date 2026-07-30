Evacúan en helicóptero a un trabajador forestal tras sufrir lesiones en una pierna en Oroso

Un trabajador fue evacuado esta tarde en un helicóptero medicalizado debido a las lesiones sufridas por la caída de una pieza mientras realizaba trabajos forestales en Oroso.

Según informa el 112 Galicia, el accidente ocurrió en el lugar de A Falmega, pasadas las cuatro de esta tarde. La caída de una pieza le provocó al trabajador lesiones importantes en una pierna, con una posible fractura.

Por este motivo, los profesionales del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 decidieron enviar a la zona un equipo a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago, con el fin de realizar una evacuación rápida del herido.