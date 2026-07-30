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Evacúan en helicóptero a un trabajador forestal tras sufrir lesiones en una pierna en Oroso

El accidente laboral ocurrió en A Falmega al caerle una pieza encima al operario

El trabajador fue evacuado en un helicóptero medicalizado.

El trabajador fue evacuado en un helicóptero medicalizado. / Jesús Prieto

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José Manuel Ramos Lavandeira

Oroso

Un trabajador fue evacuado esta tarde en un helicóptero medicalizado debido a las lesiones sufridas por la caída de una pieza mientras realizaba trabajos forestales en Oroso.

Según informa el 112 Galicia, el accidente ocurrió en el lugar de A Falmega, pasadas las cuatro de esta tarde. La caída de una pieza le provocó al trabajador lesiones importantes en una pierna, con una posible fractura.

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Por este motivo, los profesionales del servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 decidieron enviar a la zona un equipo a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago, con el fin de realizar una evacuación rápida del herido.

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