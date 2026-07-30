Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Melloras no CPI Viaño cun orzamento de 65.000 euros

As actuacións céntranse na mellora da conservación e da seguridade do edificio

A delegada da Xunta, Belén do Campo, xunto a alcaldesa de Trazo, Fina Suárez, na súa visita ao centro educativo.

A delegada da Xunta, Belén do Campo, xunto a alcaldesa de Trazo, Fina Suárez, na súa visita ao centro educativo. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Cotón

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, visitou esta mañá o CPI Viaño Pequeno en Trazo acompañada pola alcaldesa do Concello, Fina Suárez. A visita tiña como obxectivo a comprobación das obras de mellora no centro educativo por un investimento de case 65.000 euros.

O CPI conta con 230 alumnos entre Educación Infantil, Educación Primaria e ESO, precisaba dunha mellora tanto na conservación do edificio como na seguridade das instalacións. Este investimento pretende dar resposta ás necesidades detectadas no centro mediante traballos de reparación da cuberta para correxir os problemas de filtracións e a renovación de varios tramos do canalón interior. Ademais, estanse a realizar actuacións na fachada e na carpintería exterior para eliminar goteiras e filtracións, principalmente mediante o selado das ventás.

A delegada territorial aproveitou a visita para comprobar a rehabilitación da escaleira exterior de emerxencia do edificio dedicado á Educación Secundaria. Nesta estrutura levouse a cabo un tratamento integral da estrutura metálica, eliminando a ferruxe, a pintura deteriorada e a suciedade mediante un proceso de granallado.

Noticias relacionadas y más

A representante da Xunta destacou o valor destes investimentos no marco do Plan Ben-Estar 2026, que supoñen unha transformación progresiva dos centros educativos galegos para convertelos en espazos máis sostibles e seguros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bares de Santiago viven un verano de sequía
  2. El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
  3. Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
  4. Tres profesores de Santiago, entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026
  5. Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías
  6. El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada
  7. Un peatón queda atrapado bajo un vehículo tras ser atropellado en Padrón
  8. Ni la playa de Carnota ni la Torre de Hércules: estos son los lugares de Galicia en los que estará prohibido ver el eclipe

Medio Rural da por controlados los grandes incendios forestales en Galicia

Medio Rural da por controlados los grandes incendios forestales en Galicia

El Compos viste a sus porteros con los colores de Santiago: así es la nueva camiseta que ya está a la venta

El Compos viste a sus porteros con los colores de Santiago: así es la nueva camiseta que ya está a la venta

Una mujer de 94 años ingresada recoge firmas para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales españoles

Una mujer de 94 años ingresada recoge firmas para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales españoles

Ángeles Romero, tecnóloga de alimentos: “Hay que elegir pan de masa madre natural, viva y de fermentaciones largas”

Ángeles Romero, tecnóloga de alimentos: “Hay que elegir pan de masa madre natural, viva y de fermentaciones largas”

Melloras no CPI Viaño cun orzamento de 65.000 euros

Melloras no CPI Viaño cun orzamento de 65.000 euros

La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

La UEFA entra en guerra contra FIFA y boicotea el Mundial

María Sabaté, auxiliar veterinaria: “Un perro puede pasar de tener un golpe de calor leve a uno grave en solo 15 minutos”

María Sabaté, auxiliar veterinaria: “Un perro puede pasar de tener un golpe de calor leve a uno grave en solo 15 minutos”

Cee reúne grandes especialistas en cancro, obesidade e ataxia da Costa da Morte

Cee reúne grandes especialistas en cancro, obesidade e ataxia da Costa da Morte
Tracking Pixel Contents