El Milladoiro más rockero, inclusivo y para todas las edades

Este viernes 31 de julio tendrá lugar el festival Millarock, en la localidad ameniense de Milladoiro. La décimo quinta edición del evento es una de las citas musicales más esperadas en la villa y sirve como punto de encuentro para los amantes de esta música.

Las actividades comienzan a las 19.00 horas, en el Anfiteatro de Milladoiro. A Casa do Rock organizará un taller musical para los más pequeños, con el objetivo de mantener vivo este género musical entre los infantes. Además, se celebrará un concierto didáctico que ya es marca de la casa en este festival. Tentáculo Rock, un grupo formado en 2017 por cuatro amigos de Ortoño, cerrarán los conciertos en el anfiteatro.

El festival celebra su XV edición

Ya con el sol cayendo, el estruendo de las guitarras se moverá a la travesía do Porto a partir de las 21.30 horas. Aquí tendrán los cuatro conciertos de Extrema Función, Familia Caamagno, Sr Salvaje y Factoría de Subsistencia, respectivamente.

Extrema Función está formado por Pepo Suevos, Héctor Rodríguez, Luís Durán, Iris Durán, Paco Fanego, Pachi Corostola, Rafa y Maira. Se definen como un grupo de amigos que se juntan para compartir su pasión por el rock con un ambiente agradable.

Familia Caamagno viene de publicar su tercer LP Disco Comarcal, con el que girarán este año. El grupo lo forman Toni, Lano, Francesco, Jess y Manuele; todos de apellido Caamagno (no podía ser de otra manera). Cuentan con una larga trayectoria musical, siendo bien conocidos en la escena gallega desde 2011, su año de fundación.

Más emergentes son los Sr. Salvaje, aunque reconocidos en el panorama musical de Galicia. La banda formada por Guillermo Vistoso, Antón Torroncho, Emilio Iniesta y Manuel Gómez se caracteriza por su explosivo sonido en directo sobre una base clásica de rock.

Por último, Factoría de Subsistencia está integrado por Sabela Dacal, Josito Porto, Rafa Otero y Adrián Ríos. Sus múltiples influencias musicales convergen en el rock alternativo del grupo, forjado por músicos de procedencias muy lejanas en el mapa musical.

Rock inclusico

La organización apuesta un año más por un modelo que no deja a nadie atrás, haciendo entrega de mochilas vibradoras para las personas con discapacidad auditiva. Además, se dispondrá de una plataforma elevada con rampa para las personas con movilidad reducida, apostando así por un espacio de igualdad que garantiza el disfrute de todos y todas.