Muere un camarero de 48 años mientras trabajaba en la fiesta de Santa Marta, en Pontearnelas

Un hombre perdió la vida la pasada noche mientras se encontraba trabajando como camarero en la barra instalada en la fiesta de Santa Marta en Pontearnelas, un lugar situado a caballo entre los Concellos de Ribadumia y Vilanova de Arousa.

Se trata de Andrés Losada Dios, de 48 años y exconcejal del PP de Caldas de reis, quien empezó a sentirse indispuesto y habría sufrido una parada cardiorrespiratoria, lo cual provocó la lógica consternación entre los muchos ciudadanos que en aquel momento se encontraban en el recinto festivo.

Los equipos de emergencia desplazados al lugar trataron de reanimarlo, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, certificándose su muerte al filo de la medianoche.

Andrés Losada Dios. / FdV

El PP de Caldas se ha pronunciado para lamentar lo sucedido y mostrar su consternación por la pérdida de quien era «una persona alegre, trabajadora y muy positiva que siempre aportaba y ayudaba a todo tipo de colectivos, ya que siempre se ofrecía para colaborar y trabajar».

La consternación también se hace sentir en Cuntis, donde actualmente el fallecido ejercía como coordinador del equipo de fútbol.

Fueron precisamente algunos de los presentes en la popular fiesta de Santa Marta quienes alertaron de lo sucedido al servicio de urgencias 061 pasadas las once de la noche, cuando se llevaba a cabo una verbena protagonizada por las orquestas Charleston Big Band y el grupo Acordes.

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La de Pontearnelas es una de las fiestas más afamadas de cuantas se celebran en Galicia en torno la figura de Santa Marta. El recinto festivo se sitúa a orillas del río Umia.