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Observar o sol con seguridade e coñecer o pasado climático, ciencia para o verán en Carballo

Catro investigadoras locais achegarán actividades adaptadas á rapazada dos campamentos

A profesora de Astronomía da USC Begoña Nicolás Ávila no encontro de Razo.

A profesora de Astronomía da USC Begoña Nicolás Ávila no encontro de Razo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A ciencia veranea en Carballo. As actividades de divulgación continúan en agosto cun programa para todas as idades e en escenarios como o mercado municipal, os campamentos infantís de verán ou o Balneario.

A programación de agosto comezará o luns 3 no mercado municipal cunha actividade dirixida ao público infantil e familiar. Ás 19.00 e ás 19.45 horas celebraranse dous obradoiros de construción de caixas estenopeicas para que os nenos e nenas, a partir de 6 anos, aprendan a observar a eclipse de xeito seguro. Haberá 15 prazas por quenda e será preciso inscribirse previamente a través da páxina web municipal, carballo.gal.

A xornada continuará ás 20.30 horas, na cafetería Mercado, cunha charla de Óscar Blanco Varela, director do Centro Astronómico Trevinca, astrofotógrafo e divulgador especializado na observación do firmamento.

As investigadoras carballesas van de campamento

O venres 7 de agosto, a divulgación científica trasladarase aos campamentos infantís. Baixo o título As investigadoras carballesas van de campamento, desenvolveranse actividades científicas adaptadas á rapazada coa participación de catro profesionais vinculadas a ámbitos moi diferentes do coñecemento: Xanel Vecino Bello, María Gómez Brandón, María Andrade Suárez e Olalla Rama García.

Xanel Vecino é doutora en Enxeñaría Química e investigadora Ramón y Cajal na Universidade de Vigo. A súa actividade céntrase na economía circular e na transformación sostible de residuos e materias primas secundarias para obter produtos de valor engadido.

O concelleiro, Miguel Vales, segundo esquerda, con participantes no encontro de Razo.

O concelleiro, Miguel Vales, segundo esquerda, con participantes no encontro de Razo. / Cedida

María Gómez Brandón investiga no campo da ecoloxía do solo e na valorización e bioconversión de residuos orgánicos, tamén na Universidade de Vigo, mentres que María Andrade é doutora en Socioloxía pola Universidade da Coruña e está especializada en socioloxía urbana, cultura, políticas culturais e estudos territoriais.

Completa o grupo Olalla Rama, enxeñeira e especialista en ciberseguridade, con experiencia como consultora en contornas críticas e na divulgación de boas prácticas para protexer a información e facer un uso máis seguro da tecnoloxía.

A actividade permitirá que os nenos e nenas coñezan referentes científicos próximos, descubran diferentes profesións e aprendan mediante demostracións, xogos e experiencias adaptadas ás súas idades.

Do espazo ao pasado climático da Terra

A programación pecharase o xoves 13, a partir das 20.30 horas, cunha nova edición de SolxCiencia na cafetería do Balneario de Carballo. Nesta ocasión participarán Ana Cambón Periscal e Uxía Fernández Pérez, que ofrecerán unha viaxe científica desde o espazo ata o pasado máis remoto do planeta.

Ana Cambón formouse en Enxeñaría Aeroespacial e traballa como controladora da misión Sentinel-3, vinculada ao programa europeo de observación da Terra Copernicus, nas instalacións de EUMETSAT en Alemaña. A súa intervención permitirá achegar ao público o funcionamento das misións espaciais e o traballo que existe detrás da operación e seguimento dun satélite.

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Uxía Fernández é investigadora do grupo GRICA-BIOpast da Universidade da Coruña, dedicado ao estudo do cambio ambiental e da paleobioloxía. A través das evidencias conservadas na natureza, este grupo investiga como eran os ecosistemas e o clima do pasado e como esa información pode axudarnos a comprender os cambios ambientais actuais.

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