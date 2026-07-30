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Padrón, declarado zona catastrófica polo incendio de xuño

A medida inclúe beneficios fiscais e subvencións

Incendio no monte de la aldea de Casal, cercano a Carcacía

Incendio no monte de la aldea de Casal, cercano a Carcacía / Álvaro Ballesteros - Europa Pre / Europa Press

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Iker Cotón

O Consello de Ministros aprobou este martes a declaración de Padrón como zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil, debido ao incendio forestal do mes de xuño nas parroquias de Herbón e Carcacía, que deixou 350 hectáreas calcinadas.

Con esta declaración actívanse un conxunto de medidas extraordinarias destinadas á recuperación das persoas, empresas e distintas administracións afectadas polos incendios. Entre as principais actuacións previstas, destacan as axudas directas para persoas afectadas por danos en vivendas e bens, ademais do apoio económico para empresas, establecementos comerciais e de servizos afectados.

O Concello de Padrón obterá subvencións para facer fronte aos gastos derivados desta emerxencia. Tamén recibirá beneficios fiscais que serán concretados próximamente polo Ministerio de Facenda, como exencións no IBI e reducións no IAE. Ademais, recibirá un financiamento de ata o 50% nas obras municipais de reparacións de infraestruturas danadas e axilización de procedementos para recuperar os servizos esenciais. Por último, as empresas e persoas autónomas afectadas recibirñan bonificacións e exencións nas cotizacións á Seguridade Social.

O incendio

O lume orixinouse o pasado 12 de xuño na parroquia de Herbón e, durante máis de tres días, arrasou un total de 372,21 hectáreas. A gravidade do incendio obrigou a activar de xeito temporal o nivel 2 de alerta debido á proximidade das lapas aos núcleos de poboación de Herbón e Carcacía. Para loitar contra a extinción do lume realizouse un despregue masivo que incluíu 132 axentes, 166 brigadas, 122 motobombas, 8 helicópteros, 7 avións e 7 técnicos.

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Desde o Concello de Padrón valórase positivamente esta declaración como zona catastrófica tras o lume, co obxectivo de apoiar ás persoas, explotacións e actividades que sufriron as consecuencias dese grave incendio.

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