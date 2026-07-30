Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas

No hay verano en el que los amantes del mar no busquen las mejores playas para disfrutar de las buenas temperaturas. Especialmente en Santiago, donde, o uno opta por las piscinas y las playas fluviales de los alrededores, o se ve obligado a desplazarse hasta la costa.

El viaje hasta el litoral, eso sí, no tiene por qué ser largo, ya que hay grandes opciones a tan solo media hora de Compostela. Allí, en el área de la ría de Muros y Noia, destaca un arenal reconocido por la propia Guía Repsol, que lo recomienda por la riqueza de su paisaje, sus servicios y unas "aguas cristalinas que se consideran de las más serenas de Galicia".

Se trata de la playa de Aguieira, que goza de otra distinción reseñable: ser una de las playas más largas de la comunidad gallega. Con más de un kilómetro de longitud de arena fina y unas hermosas dunas en las que perderse, este enclave de Porto do Son cuenta con todo lo necesario para pasar un día tranquilo sobre la toalla, darse un chapuzón sin peligro y rematar la tarde observando una de las puestas de sol más bonitas de esta zona de la costa.

Aguieira, una playa "completa" con vistas a Muros y perfecta para niños

La playa de Aguieira es una de las más populares de Porto do Son y la más grande del municipio. Sus "arenales suaves y blancos", destacados por la Guía Repsol, resaltan como uno de sus mayores atractivos, así como la zona dunar a la que más de uno acude en busca de calma.

En la orilla, las aguas casi transparentes reciben el caudal del río Cans, que se une al mar en este bonito arenal gallego. Los más pequeños aprovechan la tranquilidad de su desembocadura para jugar con la arena y hacer construcciones, lo que convierte esta playa cerca de Santiago en un arenal perfecto para ir con niños.

El Monte Louro recortándose en el horizonte. / Turismo de Galicia

Además de pasar el tiempo en familia, quienes se acercan a este punto de la comarca de Noia aprovechan para tomar el sol y disfrutar de las bonitas vistas que hay desde su arena. Y es que Aguieira se encuentra justo frente a la villa de Muros y el Monte Louro, un gigante de más de 200 metros de altura que complementa -según indica la guía de viajes- el "fondo de montañas tapizadas de color abeto".

Resguardada tras este monte, catalogado como Lugar de Interés Geológico por el Instituto Geológico y Minero de España, se encuentra una laguna que llega, en ocasiones, a desbordarse uniéndose con el mar. Sobre el océano, se pone cada tarde el sol en un espectáculo de tonos rojos y anaranjados, que muchos observan desde la arena y, otros tantos, paseando por las pasarelas de madera que circundan el enclave.

En uno de los extremos de la playa, se encuentra un embarcadero datado del siglo XIX y perteneciente a una antigua fábrica de salazón. Cerca de allí es habitual ver a los amantes de los deportes acuáticos, ya que, cuando el viento sopla fuerte, las olas se vuelven propicias para el surf y el windsurf.

Si uno se cansa de capear las olas o busca tomar algo, puede dirigirse al emblemático chiringuito de madera que hay junto a las dunas, donde se recomiendan los bocadillos de xoubas y la tarta de Santiago. Los alrededores también están salpicados de restaurantes en los que recargar las pilas a un paso del océano.

Castros de la Edad de Hierro y puentes medievales

Aunque la playa de Aguieira es ya un plan en sí mismo, la visita se puede exprimir aún más explorando los alrededores de la zona. Si uno quiere continuar pisando la arena, muy cerca hay otros arenales -como el de Pouso, el de Langaño y el de Pozo-, pero, si lo que se busca son vistas impresionantes, entonces será buena idea coger el coche.

Bastarán diez minutos desde la playa para llegar a Castro de Baroña, un asentamiento de la Edad de Hierro situado, además, junto a una de las playas de Galicia elegidas como las más bonitas de España según National Geographic. A 20 minutos desde Aguieira está otro enclave que merece la pena ir a ver, el conocido puente medieval que cruza el río Sieira y que se sostiene únicamente por la presión que existe entre las piedras que lo conforman.

Para quedarse con una imagen de postal, el mirador de Monte Enxa es una parada obligada. Desde su cima se tienen unas hermosas vistas de la ría de Muros y Noia y el viaje desde la playa para llegar hasta ella es, de nuevo, de apenas 15 minutos.

Tampoco hay que dejar de visitar el propio Porto do Son, un bonito pueblo marinero marcado por la pesca. Perderse entre sus calles y disfrutar de su gastronomía será el broche perfecto para esta escapada de verano a 30 minutos de Santiago de Compostela.