Una persona resulta herida tras volcar con su vehículo en Muxía
Los servicios de emergencia trasladaron a un hospital a la persona herida tras el siniestro ocurrido la madrugada del viernes en un pinar de la localidad coruñesa
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Diego Mosteiro Riveiro
Una persona resultó herida la madrugada de este viernes tras haber volcado con su vehículo en un pinar de Muxía.
Según las fuentes consultadas del 112 Galicia, un particular alertó a los servicios de emergencia 10 minutos antes de la medianoche, la persona llamó avisando de que un coche se había salido de la vía y volcado en un pinar, informó también de que en el interior del vehículo se encontraba una persona herida.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios de salud, la Guardia Civil de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos de Cee y el Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Muxía. La persona herida fue sacada del vehículo para finalmente ser trasladada a un hospital.
- Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
- El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad
- Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
- Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas
- El parricida confeso de Aguiño alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión
- Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
- Dos investigadores de la USC premiados por el Ministerio de Ciencia en reconocimiento a su trayectoria
- El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada