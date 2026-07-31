Una persona resulta herida tras volcar con su vehículo en Muxía

Una persona resultó herida la madrugada de este viernes tras haber volcado con su vehículo en un pinar de Muxía.

Según las fuentes consultadas del 112 Galicia, un particular alertó a los servicios de emergencia 10 minutos antes de la medianoche, la persona llamó avisando de que un coche se había salido de la vía y volcado en un pinar, informó también de que en el interior del vehículo se encontraba una persona herida.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios de salud, la Guardia Civil de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos de Cee y el Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Muxía. La persona herida fue sacada del vehículo para finalmente ser trasladada a un hospital.