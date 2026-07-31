Ames inspecciona las 12 atracciones de las Festas da Madalena de O Milladoiro

El Concello de Ames ha encargado a la empresa Enmacosa Consultoría Técnica la inspección de las 12 atracciones de feria instaladas en O Milladoiro con motivo de las Festas da Madalena, que comienzan este viernes 31 de julio.

Un equipo técnico revisa desde este jueves tanto el montaje como las pruebas de funcionamiento de las instalaciones con el objetivo de reforzar las garantías de seguridad y dar cumplimiento a la Ley de Espectáculos de Galicia.

Protocolos específicos para cada atracción

La empresa, con más de 20 años de experiencia en este tipo de controles, aplica un protocolo específico a cada atracción. Entre otros aspectos, los técnicos comprueban que no existan aristas cortantes, huecos o desniveles sin protección, puntos importantes de corrosión o deficiencias relevantes en las soldaduras. También revisan que las bancadas y los apoyos estén correctamente nivelados y asentados.

La inspección analiza además la seguridad del público y del entorno. Se controla la existencia de extintores y se comprueba que no haya riesgo de colisión o solapamiento entre los recorridos de las atracciones y los tendidos eléctricos, edificios próximos, farolas u otros elementos del mobiliario urbano.

En cuanto a la estabilidad estructural, se revisa la solidez de carteles, focos y elementos decorativos, así como el estado de cuerdas, arneses, tensores y otros dispositivos de seguridad. No se admiten cinturones desgastados o que presenten holguras, ni sistemas de cierre que dependan únicamente de circuitos eléctricos, hidráulicos o neumáticos y puedan aflojarse en caso de corte de suministro o pérdida de presión.

Las comprobaciones se realizan principalmente mediante una inspección visual del montaje, el estado de conservación y el mantenimiento de los materiales. Estos controles no incluyen aspectos relativos al diseño de las atracciones, que corresponden a sus homologaciones, ni el análisis de mecanismos internos o tensiones de componentes mecánicos.

El trabajo se completa con la revisión de las instalaciones eléctricas y con pruebas de seguridad. Una vez abiertas al público, las atracciones deberán mostrar en lugares visibles carteles con recomendaciones, riesgos y posibles limitaciones de edad o altura.

Las atracciones que se instalen con motivo de las Festas da Peregrina de Bertamiráns deberán someterse posteriormente a un proceso de inspección similar.