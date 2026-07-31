El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades

Galicia está llena de mercadillos de toda clase y condición. Pero, entre todos ellos, hay uno que destaca tanto por el ambiente inigualable en el que se desarrolla como por las piezas únicas que ofrecen sus casetas.

Hablamos del Beach Market, un mercado que se organiza cada verano junto al mar y que se puede visitar este domingo 2 de agosto. Sus puestos, situados a un paso de la arena, convierten este punto de Nigrán en el lugar perfecto para exprimir a fondo el verano y pasar una jornada animada entre compras y olor a salitre buscando tesoros.

En total, el mercadillo cuenta con más de 35 marcas que despachan sus artículos bajo los característicos toldos azules que los comerciantes montan en las Dunas de Gaifar de Panxón. En sus mesas y colgadas de las barras relucen tentaciones para todos los gustos: desde joyería hecha a mano hasta antigüedades, objetos de decoración y prendas únicas alejadas de la producción en masa de las grandes superficies que será difícil ver repetidas por las calles.

Así es el Beach Market de Panxón, un mercado playero lleno de joyas escondidas

El Beach Market de Panxón es un evento exclusivo del verano que se celebrará cada domingo hasta el 30 de agosto. La iniciativa trata de promover el comercio local de una forma novedosa: un mercado al aire libre junto a la playa que recorren cientos de personas en busca de una pieza de artesanía gallega, un bolso o un capazo únicos con los que darse un capricho.

Entre los puestos que lo conforman están algunos de los comercios más destacados de la comarca, que comparten su mercancía desde las 11.00 hasta las 21.00 horas. Tiempo suficiente para curiosear y enamorarse de algunas de sus piezas: vestidos de vibrantes colores, collares con cuentas y motivos marinos, caracolas, broches brillantes y bolsas con ribetes y cuadros vichy que enamoran tanto al visitante clásico como a los influencers que se acercan por este rincón de Nigrán.

Uno de ellos ha sido la conocida en redes como @almutrendy, que recorrió recientemente el mercado para mostrar los productos exhibidos. "Merece muchísimo la pena. Encontrarás un montón de marcas con ropa, complementos, bisutería, bolsas, capazos y accesorios con muchísimo encanto", indicó la creadora de contenido en un vídeo de TikTok.

Uno de los aspectos que destacó fue la oportunidad de "encontrar piezas totalmente diferentes", así como "pequeños comercios" que serían difíciles de conocer de otra forma. Además, en las casetas se puede "hablar con las personas que están detrás de cada puesto" y descubrir así más sobre cada artículo y sobre los propios comerciantes.

Una escapada de compras, playa y gastronomía

Para la influencer y para muchos de los que se acercan cada domingo a este curioso mercadillo gallego, las compras son solo un factor dentro de la escapada a Nigrán. Y es que el viaje se presta a un programa de ocio completo para el fin de semana, en el que entra desde la 'caza' por las casetas hasta el relax bajo la sombrilla.

La playa de Panxón, situada frente al mercado, invita a pasar la tarde sobre la toalla mirando las olas o dándose un baño. Se trata de un arenal resguardado del viento y de alrededor de un kilómetro de longitud, abrazado por un largo paseo marítimo por el que se puede pasear, tomar un helado o disfrutar de una buena comida.

"Pasar la mañana en el market, disfrutar de la playa y terminar comiendo o cenando por Panxón", propone la creadora de contenido, que asegura que "es el plan perfecto para disfrutar de un domingo diferente". Al terminar la jornada, solo quedará sacudirse la arena y llenar el maletero con las nuevas adquisiciones que se hayan logrado. Porque la influencer está segura del magnetismo del Beach Market y no cree que muchos puedan resistirse a él: "Tengo bastante claro que no vas a salir con las manos vacías".