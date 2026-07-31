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Bustelo destaca a residencia de maiores, o centro de día e un orzamento histórico entre os fitos do curso político en Rianxo

O alcalde fai balance do último ano de xestión e salienta investimentos en servizos públicos, abastecemento, saneamento, rehabilitación de edificios municipais e a renovación da iluminación do concello

Julián Bustelo, alcalde de Rianxo.

Julián Bustelo, alcalde de Rianxo. / Cedida

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El Correo Gallego

Rianxo

O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, fai un balance positivo do curso político que vén de rematar ao fronte do goberno en minoría que lidera Rianxo en Común e destaca unha serie de actuacións que, sostén, marcan "avances moi importantes para o presente e o futuro do municipio".

Un dos fitos máis recentes foi a aprobación da primeira Relación de Postos de Traballo do Concello de Rianxo, unha ferramenta coa que se pretende ordenar a estrutura municipal, definir funcións e responsabilidades e adaptar a organización administrativa ás necesidades actuais.

Outro dos puntos destacados foi a aprobación, no mes de marzo, do orzamento municipal máis elevado da historia do Concello, con máis de 12 millóns de euros, unhas contas que, segundo o rexedor, permiten consolidar programas iniciados ao comezo da lexislatura.

No ámbito social, Bustelo puxo o foco na futura residencia de maiores de Rianxo. O Concello aprobou en abril a cesión á Deputación da Coruña dunha parcela municipal para construír o centro e, esta mesma semana, o pleno provincial deu luz verde ao convenio de cooperación para executar as obras e poñer en marcha o servizo.

A atención ás persoas maiores complétase co proxecto de reforma do Pazo de Rianxiño para convertelo nun centro de día. A actuación xa conta coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e co compromiso da Deputación da Coruña para cofinanciar as obras.

Máis dun millón de euros para mellorar os servizos nas parroquias

O alcalde tamén fixo fincapé no investimento de máis dun millón de euros destinado á mellora de infraestruturas e servizos públicos en todas as parroquias do municipio.

Entre as actuacións destacan a renovación do firme do vial de acceso ao Montiño desde a DP-7203, en Taragoña, cun investimento de 102.952 euros; a renovación do vial entre os núcleos da Atalaia e Santa Lucía, en Asados, por 65.006 euros; a ampliación das redes de abastecemento e saneamento en Meiquiz e Or, na parroquia de Leiro, por 208.785 euros; a ampliación destas mesmas redes en Villanustre, en Asados, con 197.582 euros; a segunda fase das obras de abastecemento e saneamento en Vilas, tamén en Asados, cun investimento de 194.386 euros; a ampliación da rede de saneamento en Tronco, en Rianxo, por 208.785 euros, e a ampliación da rede de abastecemento de auga entre Corques e Outeiro, en Taragoña, por 90.713 euros.

A estes proxectos súmanse os aprobados en xaneiro para ampliar a rede municipal de abastecemento entre Ourolo e A Burata, en Taragoña, e entre Pousada e Os Xens, no Araño, cun investimento conxunto de 367.174 euros.

Rehabilitación de edificios e renovación da iluminación

No balance tamén ocupan un lugar destacado as actuacións de rehabilitación e eficiencia enerxética levadas a cabo en diferentes instalacións municipais, entre elas o campo de fútbol da Lomba, o Cuartel Vello, o Museo do Mar e as oficinas de Servizos Sociais.

A estas intervencións engádese a recente licitación dun proxecto dotado con medio millón de euros para renovar completamente o sistema de iluminación da vila de Rianxo.

Outro dos investimentos salientados polo alcalde afecta ao paseo marítimo, onde xa se completou a renovación da iluminación e quedaron aprobados os proxectos para substituír o firme. En conxunto, o Concello prevé destinar a esta infraestrutura preto de 600.000 euros.

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Tras facer este repaso das principais actuacións desenvolvidas ao longo do último ano, Julián Bustelo sinala que agosto será un mes intenso en actividades no municipio e avanza que o Goberno local afrontará os próximos meses con novos proxectos e cambios para continuar desenvolvendo actuacións en distintos ámbitos.

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