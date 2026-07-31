Casa 47 oferta 99 viviendas de alquiler asequible en Galicia, 37 de ellas en Ribeira, Boiro y Malpica

Casa 47 ha abierto el plazo para optar a 37 viviendas de alquiler asequible situadas en Ribeira, Boiro y Malpica, dentro de una convocatoria que incluye 99 inmuebles en Galicia y 645 en toda España.

La oferta se reparte entre 22 viviendas en Ribeira, nueve en Boiro y seis en Malpica de Bergantiños, todas ellas en régimen de alquiler asequible. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de septiembre a través de la página web de Casa 47.

Las viviendas disponibles tienen superficies que oscilan entre 30 y 162 metros cuadrados, con rentas mensuales de entre 350 y 705 euros. El precio medio se sitúa en 6,24 euros por metro cuadrado.

Los contratos podrán alcanzar una duración máxima de 75 años, con un primer periodo de alquiler de 14 años y prórrogas automáticas de siete años, siempre que los inquilinos continúen cumpliendo las condiciones exigidas.

Para acceder a una de estas viviendas, las unidades de convivencia no podrán disponer de otra vivienda en propiedad y deberán acreditar unos ingresos conjuntos de entre dos y 7,5 veces el IPREM. Además, el importe del alquiler no podrá superar el 30 % de la renta media del municipio, de acuerdo con los límites fijados por la comunidad autónoma.

Sorteo ante notario

La adjudicación de los inmuebles se realizará mediante sorteo ante notario. A partir de un número de solicitud elegido al azar se establecerá el orden de adjudicación y cada solicitante recibirá la primera vivienda disponible de entre las opciones que haya seleccionado.

Una vez comprobado que cumple los requisitos, la adjudicación será provisional y los futuros inquilinos podrán visitar el inmueble antes de formalizar el contrato y recibir las llaves.

La convocatoria de Galicia incluye 99 viviendas, repartidas entre las provincias de A Coruña y Lugo. En la provincia coruñesa también se ofertan pisos en Carral (32), Ares (11), Cedeira (9), Arteixo (3) y, además de Ribeira, Boiro y Malpica, suman un total de 92 viviendas.

Estas promociones forman parte del programa de alquiler asequible impulsado por Casa 47, la entidad estatal de vivienda, que en esta convocatoria pone a disposición de la ciudadanía 645 viviendas recuperadas de Sareb en cinco comunidades autónomas. Sumadas a las 171 ofertadas en una convocatoria anterior, el parque de alquiler asequible gestionado por la entidad alcanza ya las 816 viviendas.