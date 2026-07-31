La cascada a una hora de Santiago que se llena de luz este sábado por la noche: gratis y en un enclave único en Europa

Los alrededores de Santiago están llenos de lugares únicos en Europa que también merecen su peregrinaje. Especialmente en verano, cuando alguno de ellos ofrece sorpresas capaces de embrujar a los visitantes que se acercan a contemplarlos.

Es el caso de una de las cascadas más especiales de Galicia, que se encuentra a tan solo una hora en coche de la capital autonómica. Un salto de agua de 30 metros de altura que rompe el granito en un magnífico y estruendoso espectáculo, al que se sumará este viernes 31 de julio y este sábado 1 de agosto un gran show de luces y música.

Organizadas por el Concello de Dumbría, estas proyecciones sobre la cascada de O Ézaro recuperan la leyenda de la reina Lupa como custodia de la zona de Finisterre. El show utiliza las ráfagas de luz para dibujar en vivo a los protagonistas de su historia, usando el agua y su entorno a modo de lienzo al caer la noche.

'O eco do Ézaro', el show de luces sobre el único río de la Europa continental que desemboca en el mar

O eco do Ézaro es uno de los reclamos de verano más especiales de la comarca. Además de esta semana, el espectáculo se repetirá todos los viernes y sábados de agosto y de septiembre hasta el día 19, cuando tendrá lugar la última sesión.

Las proyecciones comenzarán a las 22.30 horas y finalizarán pasada la medianoche, a las 00.30 horas. Durante este tiempo, el entorno de la cascada se convertirá en un escenario lleno de luces de vibrantes colores, de las que surgirán gobernantes, lobos, peregrinos y hasta el río Xallas que alimenta este bonito rincón de Galicia.

La mitología es el hilo conductor del show, que recupera la figura de la reina Lupa y sus intentos de deshacerse de los discípulos del Apóstol Santiago, al que querían enterrar en sus tierras. A través de la música y de relampagueantes dibujos, los asistentes podrán conocer su historia -que también es la del Camino-, las bestias que les asolaron y el propio nacimiento de la cascada que contemplan.

Se trata de un espectáculo audiovisual gratuito, que, según el Concello, busca "acompañar al territorio y darle voz", utilizando "la luz como un lenguaje para contar lo que Dumbría ya es". Si bien no se necesita entrada, conviene llegar con tiempo para dejar el coche en el parking próximo a la zona y encontrar un buen sitio desde el que gozar de este impresionante tesoro que esconde la cascada de O Ézaro en verano.

Un salto de agua junto al 'Olimpo celta' gallego

La caída del Xallas directamente sobre el océano convierte esta cascada de Dumbría en un accidente geográfico irrepetible en toda la Europa continental. Para llegar a él desde el lugar de O Ézaro, solo hay que desviarse hacia la central hidroeléctrica y detenerse en el aparcamiento que se encuentra en el camino, para acometer a continuación el último tramo hasta el enclave dando un pequeño paseo.

Si uno quiere estirar la tarde antes del espectáculo fluvial, también puede aventurarse por los alrededores, que ocultan paisajes igual de impresionantes que el propio salto de agua. La playa de O Ézaro, por ejemplo, es un hermoso arenal con olas moderadas y un ambiente tranquilo que invita a relajarse bajo el sol o a recorrer sus más de 700 metros mojando los pies en su orilla.

Los amantes de las rutas de senderismo pueden seguir el curso del Xallas en dirección ascendente hasta toparse con una estampa de postal: el Monte Pindo, que ha llegado a calificarse como el 'Olimpo celta de Galicia', y que desafía al cielo con sus 627 metros de altitud.