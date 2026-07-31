Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

A Mostra da Olería de Buño pone en valor a creatividade dos artesáns locais, arraigada na tradición e na innovación

Oito talleres exhiben as súas pezas no Parque Luciano García Alén

O sábado e o domingo terá lugar a II Cocedura Tradicional Aberta de Buño na contorna do Ecomuseo do Forno do Forte

Belén do Campo, no centro, asistindo este venres a unha demostración na Mostra da Olería de Buño.

Belén do Campo, no centro, asistindo este venres a unha demostración na Mostra da Olería de Buño. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suso Souto

Malpica

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, acompañada polo alcalde de Malpica, Eduardo J.Parga, visitou este venres a XLI Mostra de Olería de Buño, onde percorreu as oito casetas dos talleres participantes e coñeceu de primeira man o traballo dos artesáns e artesás que manteñen vivo un dos oficios tradicionais con maior arraigamento en Galicia.

Do Campo visitou os espazos expositivos de Olería Rulo, das alfarerías O Falsete, Feituras, Risco Estudio, Faya e A Cacharrera e dos Obradoiros Cambón e Tonio.

A delegada destacou a calidade das pezas expostas, a capacidade do sector para combinar tradición e innovación e o importante papel que desempeña a olería como motor económico e cultural da Costa da Morte.

A visita concluíu coa presenza da delegada nunha demostración de torno cun ceramista de Risco Estudio, un taller rexistrado no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia que traballa desde A Coruña cunha proposta contemporánea baseada na cerámica artesanal.

Risco Estudio impulsa, xunto con Verónica Moar, o proxecto Orixes, unha iniciativa que conta coa colaboración da Fundación Artesanía de Galicia para fomentar o diálogo entre arte, artesanía e deseño, contribuíndo a achegar a cerámica galega a novos públicos.

A XLI Mostra de Olería de Buño, organizada pola Asociación Oleira de Buño aberta ata o este domingo 2 de agosto no Parque Luciano García Alén, constitúe un dos principais escaparates da olería tradicional galega.

Declarada Festa Galega de Interese Turístico no ano 2000 e distinguida coa Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes en 2007, a feira reúne cada verán numerosos visitantes e pon en valor un oficio secular estreitamente ligado á identidade cultural da comarca.

A representante da Xunta dixo que "Buño é o centro de olería tradicional máis activo de Galicia e un dos principais referentes do sector artesanal, motivo polo que o Goberno galego mantén unha aposta decidida pola súa conservación e desenvolvemento mediante iniciativas de promoción, formación e divulgación".

Neste sentido, destacou a colaboración da Fundación Artesanía de Galicia na II Cocedura Tradicional Aberta de Buño, que se celebrará os días 1 e 2 de agosto na contorna do Ecomuseo do Forno do Forte.

A iniciativa recupera unha tradición con máis de vinte anos de historia e permite a ceramistas e afeccionados cocer as súas pezas nun forno do século XIII seguindo o método tradicional, favorecendo a transmisión de coñecementos e o intercambio entre profesionais.

A delegada tamén lembrou o compromiso da Xunta coa remuda xeracional nos oficios artesanais a través do programa Aprender da tradición. Oficios e técnicas, impulsado desde 2023.

Do Campo lembrou ademais que a Xunta mantén aberta unha nova liña de axudas dotada cun millón de euros para a formación de aprendices en oficios tradicionais, dentro do programa Primeira Experiencia Profesional, con solicitudes abertas ata o próximo 30 de setembro.

Esta medida enmárcase na estratexia autonómica para preservar o patrimonio artesanal galego, favorecer a profesionalización do sector e garantir a remuda xeracional nos oficios tradicionais.

Noticias relacionadas y más

Ademais, a Xunta tamén conta todos os anos con axudas para a promoción da artesanía galega e o fomento da súa comercialización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  2. El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad
  3. Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
  4. Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas
  5. El parricida confeso de Aguiño alega que cometió el crimen defendiendo a su abuela de una agresión
  6. Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
  7. Dos investigadores de la USC premiados por el Ministerio de Ciencia en reconocimiento a su trayectoria
  8. El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada

A Mostra da Olería de Buño pone en valor a creatividade dos artesáns locais, arraigada na tradición e na innovación

A Mostra da Olería de Buño pone en valor a creatividade dos artesáns locais, arraigada na tradición e na innovación

A Silveira de Kiko da Silva, 31 de xullo de 2026

A Silveira de Kiko da Silva, 31 de xullo de 2026

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

El Compostela se viste de verde para rendir homenaje a uno de los grandes símbolos de Santiago

El Compostela se viste de verde para rendir homenaje a uno de los grandes símbolos de Santiago

La gasolina y el diésel suben desde este sábado: llenar el depósito costará 2,75 euros más en Galicia

La gasolina y el diésel suben desde este sábado: llenar el depósito costará 2,75 euros más en Galicia

Vimianzo aposta polas festas de agosto

Vimianzo aposta polas festas de agosto

Ya puedes vivir el eclipse total de Sol antes que nadie en esta experiencia de realidad virtual en Santiago

Ya puedes vivir el eclipse total de Sol antes que nadie en esta experiencia de realidad virtual en Santiago

Trump, Meloni y Netanyahu aprovechan la crisis de Ceuta para atacar la política migratoria de España

Trump, Meloni y Netanyahu aprovechan la crisis de Ceuta para atacar la política migratoria de España
Tracking Pixel Contents