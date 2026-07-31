Muere un conductor tras estrellarse contra el muro de una casa en A Pobra do Caramiñal
Sanitarios practicaron maniobras de reanimación a la víctima, pero no pudieron salvar su vida tras el accidente en la carretera AC-305
Una persona ha fallecido en la madrugada de este viernes tras salirse de la vía con su vehículo y chocar contra el muro de una vivienda en A Pobra do Caramiñal.
Según informaron fuentes del 112 Galicia, fue un particular quien alertó del accidente a las 1.20 horas, al observar que un turismo había impactado contra un muro en el kilómetro 31 de la AC-305, a la altura de Posmarcos. En el interior del vehículo había una persona, posiblemente atrapada.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, los Bombeiros de Boiro y de Ribeira, voluntarios de Protección Civil de A Pobra do Caramiñal y personal de mantenimiento de la carretera.
Los bomberos lograron sacar a la víctima del interior del turismo, aunque no fue necesario realizar tareas de excarcelación. Una vez fuera, los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida y solo pudieron confirmar su fallecimiento.
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