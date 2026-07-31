Paula Castro, nova responsable local do BNG de Ames
Substitúe no cargo a Alberto Ramos e traballará coa vista posta nas eleccións municipais
A xornalista Paula Castro foi elixida por unanimidade nova responsable local do BNG de Ames na asemblea celebrada pola organización nacionalista. Castro substitúe no cargo a Alberto Ramos, cuxo traballo foi recoñecido na xuntanza, segundo o comunicado emitido polo Bloque, e que continuará formando parte tanto do Consello Local como da actividade diaria da formación.
Veciña de Ames desde hai 22 anos, Paula Castro é licenciada en Historia Contemporánea e en Ciencias da Información pola Universidade de Santiago e conta tamén cunha especialización en Igualdade pola UNED.
A súa traxectoria profesional está vinculada ao xornalismo e á comunicación. Traballou durante case unha década no xornal A Nosa Terra e na actualidade forma parte do gabinete de comunicación da Confederación Intersindical Galega (CIG).
No ámbito político, milita no BNG desde hai preto de 30 anos e acumula unha ampla experiencia orgánica. Foi responsable da formación na comarca de Santiago, integrou o Consello Nacional en diferentes etapas e participou en distintas candidaturas municipais do Bloque en Ames.
Nova etapa ante as municipais do próximo ano
Coa súa elección, o BNG de Ames inicia unha nova etapa coa vista posta nas próximas eleccións municipais, ás que a formación, subliña, preséntase "co obxectivo de gobernar" e nas que Escarlata Pampín volverá ser cabeza de lista.
Os nacionalistas destacan que manteñen un equipo "sólido, cohesionado e con solvencia" para continuar defendendo os intereses da veciñanza e afrontar os retos do municipio.
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