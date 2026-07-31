El pleno de Ames rechaza el plan de seguridad que pedía el PP para abordar la okupación en Bertamiráns

El pleno de Ames rechazó este jueves la moción presentada por el Partido Popular para impulsar un Plan Municipal de Seguridad y Convivencia con el que abordar los problemas de peleas, ruidos, conductas incívicas e inseguridad detectados en Bertamiráns y, en particular, en el entorno del edificio okupado de la Travesía do Pedregal.

La propuesta, defendida por la portavoz popular Oliva Agra, solo recibió el apoyo del PP y de la concejala de Espazo Común, Luisa Feijóo (tras ver aceptadas las enmiendas que propuso in voce), mientras que el grupo de gobierno socialista y el BNG votaron en contra.

Desde Espazo Común, Luisa Feijóo respaldó la propuesta por verla "necesaria", aunque pidió incluir informes de servicios sociales a la hora de identificar situaciones de "vulnerabilidade social", así como la creación de un Consello Local de Seguridade del que también formarían parte asociaciones vecinales y empresariales.

El BNG, a través de Alexandre Espinosa, justificó su voto en contra al considerar que la moción propone una respuesta exclusivamente policial a una problemática de mayor alcance. Así, criticó que el texto del PP no hiciese referencia a los servicios sociales y sostuvo que el principal problema de Ames no es la okupación en sí, sino la falta de vivienda asequible. En este sentido, apuntó a las viviendas de la Sareb que permanecen vacías como uno de los factores que agravan la situación.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Víctor Fernández, defendió el trabajo que vienen desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: "Confiemos na súa profesionalidade e no seguimento coordinado que fan sobre as cuestións que o requiren". "Sempre se nos trasladou que somos un concello tranquilo e seguro. Deixemos traballar aos profesionais", afirmó.

La portavoz del PP replicó que la moción no pretendía cuestionar el trabajo policial, sino trasladar una preocupación existente entre parte de la ciudadanía. "En ningún momento poñemos en dúbida todo ese traballo. Ante este problema que existe desde hai meses é máis fácil dicir que o PP sementa o pánico, pero todos somos coñecedores del", señaló Oliva Agra.

Con los votos en contra del PSOE y del BNG, la moción quedó finalmente rechazada.