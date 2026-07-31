Ponteceso habilitará 30.000 m2 de aparcadoiros e zonas de ocio en pleno centro tras adquirir varias parcelas
Están ubicadas fronte ao parque Bouzas e mercáronse por 65.107,50 euros
O alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, acaba de desbloquear unha demanda histórica da veciñanza: a adquisición de varias parcelas fronte ao parque Bouzas para a creación de novos aparcadoiros.
O Concello formalizou a adquisición destes terreos, unha operación que se pechou en 65.107,50 euros tras chegarse a acordo cos propietarios.
O rexedor incide na importancia desta actuación, "coa que se resolverá unha petición plantexada hai anos". Mato explica que este acordo "é froito do traballo realizado desde o Concello, pero tamén da boa disposición das familias Couto-Torrado, Torrado-Rellán e Valdés, ás que quero agradecer a súa colaboración para facer realidade un proxecto de grande interese xeral e relevancia para Ponteceso".
Coa compra dos terreos finiquitada, o Concello centrarase agora en xerar os créditos suficientes para executar as obras á maior brevidade.
En total, habilitaranse 30.000 metros cadrados de aparcadoiros e zonas de lecer en pleno núcleo urbano.
Esta nova zona do parque Bouzas sumarase a outras habilitadas recentemente, como a creada a principios de ano na avenida Anllóns.
"A creación de novas prazas de estacionamento supón un importante avance para mellorar a mobilidade da cidadanía, ao tempo que contribúe a dinamizar o tecido comercial e hostaleiro do municipio, favorecendo a súa actividade e competitividade", dixo José Manuel Mato.
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