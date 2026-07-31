Roban 12.000 euros a una vecina de Padrón después de estafarla

Dos personas robaron el pasado martes 12.000 euros en efectivo a una vecina de Padrón de 67 años.

El atraco comenzó en Pontecesures: un hombre se acercó a mujer para decirle que poseía unos cupones de la ONCE supuestamente premiados, pero que no podía cobrarlos, por lo que le pedía ayuda. Fue en ese momento cuando una mujer de unos cincuenta años, fingiendo no conocer al timador, se acercó con la supuesta intención de ayudarle a cobrar los cupones y resolver la situación. La intervención de la mujer debió convencer a la víctima, que regresó a Padrón acompañada de los dos timadores para retirar 12.000 euros en efectivo en su banco. La padronesa guardó el dinero en su bolso y se reunió de nuevo con la pareja de estafadores.

El hipotético cobro de los falsos cupones debía realizarse en la provincia de Pontevedra, por lo que los tres subieron al vehículo del primer timador que entró en escena. La damnificada comenzó a sospechar cuando, en lugar de entrar en la N-550 (el trayecto habitual para dirigirse a Pontecesures desde la capital del Sar), el conductor enfiló la PO-548, dirección Vilagarcía. Las sospechas de la mujer seguían creciendo, por lo que, cuando el coche se detuvo en el alto de Cordeiro, intentó escapar corriendo tras bajas del vehículo. Fue entonces cuando el conductor se abalanzó sobre ella y le arrebató el bolso y la tiró al suelo antes de escapar en su turismo con la cómplice del robo. En el bolso, además de los 12.000 euros en metálico, la víctima llevaba su teléfono móvil y otros efectos personales.

Tras ser recogida por otro conductor, la afectada denunció el robo en el cuartel de la Guardia Civil de Valga y, tras esto, acudió al centro de salud para tratar las lesiones leves fruto del forcejeo con el ladrón. El bolso fue encontrado horas después en el mirador de A Perdiz, totalmente vacío y sin rastro del dinero ni del teléfono. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación con el objetivo de identificar a estos dos atracadores.