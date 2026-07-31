Vimianzo aposta polas festas de agosto
O Concello apoia con 15.000 euros as Festas de Agosto 2026
Ráfaga, El Combo Dominicano e Cinema, os pratos fortes
Iker Cotón
A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, asinou un convenio de colaboración coa Asociación de Festas de Vimianzo, representada por Noelia García. O acordo impulsará cun importe de 15.000 euros as celebracións de agosto no concello entre os días 8 e 11 deste mes.
A programación conta cunha variedade de artistas á altura das festas. Pol 3.14 e Despistaos descorcharán a botella musical o venres 7, acompañados da orquestra Cinema. O sábado 8, tras a misa tradicional na honra da Virxe do Carme e a sesión vermú, terán lugar as actuacións de El Combo Dominicano e La fórmula, poñendo a nota musical verbenera pola noite.As festas pecharanse o domingo 9 cun dos pratos fortes con sabor arxentino: o grupo Ráfaga. Aos cumbeiros acompañaranos a orquesta Principal e DJ Josiño Destroyer.
Para todos os públicos
O día dos máis cativos será o luns 10, coa celebración do tradicional Día do Nen@, unha cita pensada para o público infantil que contará con inchables, festa da escuma e animación musical.
A alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacou que "as festas patronais son un espazo de encontro para a veciñanza e tamén unha oportunidade para amosar Vimianzo a quen nos visita". Pola súa banda, Marta Castro agradeceu o apoio municipal e destacou o esforzo da Asociación de Festas para organizar unha programación variada, posible grazas á implicación das persoas colaboradoras, das empresas patrocinadoras e da veciñanza, que un ano máis fará posible a celebración das festas da Virxe do Carmen e San Roque.
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