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Vimianzo aposta polas festas de agosto

O Concello apoia con 15.000 euros as Festas de Agosto 2026

Ráfaga, El Combo Dominicano e Cinema, os pratos fortes

Presenatcion do cartel das festas de agosto

Presenatcion do cartel das festas de agosto / Concello de Vimianzo

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Iker Cotón

A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, asinou un convenio de colaboración coa Asociación de Festas de Vimianzo, representada por Noelia García. O acordo impulsará cun importe de 15.000 euros as celebracións de agosto no concello entre os días 8 e 11 deste mes.

A programación conta cunha variedade de artistas á altura das festas. Pol 3.14 e Despistaos descorcharán a botella musical o venres 7, acompañados da orquestra Cinema. O sábado 8, tras a misa tradicional na honra da Virxe do Carme e a sesión vermú, terán lugar as actuacións de El Combo Dominicano e La fórmula, poñendo a nota musical verbenera pola noite.As festas pecharanse o domingo 9 cun dos pratos fortes con sabor arxentino: o grupo Ráfaga. Aos cumbeiros acompañaranos a orquesta Principal e DJ Josiño Destroyer.

Para todos os públicos

O día dos máis cativos será o luns 10, coa celebración do tradicional Día do Nen@, unha cita pensada para o público infantil que contará con inchables, festa da escuma e animación musical.

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A alcaldesa, Mónica Rodríguez, destacou que "as festas patronais son un espazo de encontro para a veciñanza e tamén unha oportunidade para amosar Vimianzo a quen nos visita". Pola súa banda, Marta Castro agradeceu o apoio municipal e destacou o esforzo da Asociación de Festas para organizar unha programación variada, posible grazas á implicación das persoas colaboradoras, das empresas patrocinadoras e da veciñanza, que un ano máis fará posible a celebración das festas da Virxe do Carmen e San Roque.

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