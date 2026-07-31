La Xunta destina 40.000 euros al Concello de Trazo para financiar el campamento de verano del Plan Corresponsables

La Xunta destina este año cerca de 40.000 euros al Concello de Trazo para financiar el campamento de verano del Plan Corresponsables, una iniciativa que busca facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival. La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este viernes a los niños que participan en esta actividad, acompañada por la alcaldesa del municipio, Fina Suárez.

La actuación forma parte del programa impulsado por la Consellería de Política Social e Igualdade, que este año financia iniciativas de conciliación en 64 entidades de la provincia de A Coruña con una inversión superior a 2,3 millones de euros a través del Plan Corresponsables en el ámbito local.

Recursos para poder conciliar traballo e vida familiar

Durante la visita, Belén do Campo recordó que el Gobierno gallego destina 6,5 millones de euros en la convocatoria de este año para sufragar campamentos de verano y otras actividades dirigidas a la infancia y la adolescencia durante los periodos no lectivos en más de 200 ayuntamientos gallegos.

La representante autonómica subrayó que estas iniciativas pretenden ofrecer a las familias recursos que les permitan compatibilizar el trabajo con el cuidado de sus hijos durante las vacaciones escolares.

Asimismo, destacó otras medidas puestas en marcha por la Xunta para favorecer la conciliación, entre ellas la gratuidad del 100 % de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que sitúa a Galicia entre las comunidades con mayor nivel de escolarización en esta etapa educativa; la red de Casas Niño, destinada a acercar la atención infantil a las familias del rural, y el Bono Concilia Familia, una ayuda que el pasado año benefició a más de 15.000 familias para contratar servicios de cuidado infantil durante los periodos no lectivos.