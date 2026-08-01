"Uns pican e outros non", pero todos repiten: así cocina Herbón 3.000 raciones de sus célebres pimientos

"Uns pican e outros non". La frase se repite una y otra vez entre quienes esperan pacientemente bajo la carballeira de Herbón, en Padrón. Es casi un lema imprescindible entre los asistentes a la Festa do Pemento de Herbón, que este 1 de agosto, como cada verano, reúne a miles de personas alrededor de uno de los productos más universales de la gastronomía gallega.

A pocos metros de la cola, quince sartenes empiezan a chisporrotear al fuego. En cada una hierven alrededor de siete litros de aceite y junto a ellas cuatro o cinco vecinos se mueve con la tranquilidad de quien lleva toda la vida haciendo lo mismo. No hay termómetros ni relojes para controlar el punto exacto. Aquí la experiencia pesa más que cualquier manual: "A temperatura do aceite vai a ollo; pásaselle a man por enriba e listo".

Tampoco hacen falta instrucciones para quienes fríen. Los miembros de la comisión organizadora y otros vecinos se reparten el trabajo porque, como resume uno entre risas, "se un é de Herbón xa se entende que sabe fritir pementos. Se nós non sabemos, estamos apañados".

El objetivo no es pequeño: servir unas 3.000 raciones a lo largo del día. Pero si se quedan cortos, Suso, O Olero, tiene la solución: "Aínda hai dúas leiras por apañar".

O Pequeno, O Chasco, O Olero y O Pive, en la Festa do Pemento de Herbón. / Antonio Hernández

Un año entero de trabajo para un solo día

Detrás de esas miles de raciones, y de un completo programa de actividades que empieza a las nueve de la mañana y se prolonga hasta bien entrada la madrugada, hay muchos meses de trabajo. Manuel Ángel Rosales —"dinlle O Pequeno", se apresura alguien a apuntar— lleva diez años formando parte de la comisión organizadora y conoce bien el esfuerzo que supone sacar adelante la fiesta. "É cansado, porque organizalo todo dá moito choio. Hai que ir pedir polas casas, é unha festa que conleva moito gasto previo e na que traballamos todo o ano".

En Herbón los pimientos suelen comerse sin rabo, pero hoy sería una misión imposible. "Aquí non damos a sacarllos a todos", admite entre carcajadas O Chasco, otro de los 'cocineros'. Cada uno controla dos o tres sartenes y las fritadas salen sin descanso.

Cinco euros, un plato de recuerdo... y repetir sin límite

Por cinco euros, los asistentes reciben un plato conmemorativo que pueden llevarse a casa y con el que pueden repetir tantas veces como quieran. Acompañando los pimientos, cachelos y pan de broa. Antón, O Pive, que se presenta como "axudante para fritir", lo tiene claro: "É a festa gastronómica máis barata de Galicia".

A la una de la tarde la cola ya serpentea por toda la carballeira. Desde Sigüeiro han llegado Enrique, su mujer Sonia, su hijo Iago, de 17 años, y el amigo de la familia, José Manuel: "Viñemos o ano pasado por primeira vez e gustounos moito. Por iso repetimos". "Haise que poñer pronto á cola para comelos ben quentiños", comparte Enrique.

José Manuel, Enrique, Sonia e Iago, llegados desde Sigüeiro. / Antonio Hernández

Unos metros más adelante, con la cabeza protegida del sol por dos estilosos sombreros, esperan Ana Camargo y Fernando, "sin más", como él mismo se presenta. Ella es colombiana; él, compostelano. Les acompañan Mateo, el hijo de Ana, de 14 años, y Wilson, su hermano que pasa unos días de vacaciones en Galicia. "Es mi primera vez por acá y me está gustando mucho", comenta.

Fernando, Ana, Mateo y Wilson, deseosos de probar los pimientos de Herbón. / Antonio Hernández

Ana lleva años regresando a Herbón: "Somos habituales de la fiesta, nos encanta. Es el mejor pimiento que hay. Y no tiene nada que ver comprarlo en otro sitio que venir a comerlo aquí. Yo no sé qué le hacen, pero es exquisito".

Un verano sin descanso para la pulpería

Pero en la carballeira de Herbón tampoco falta otro clásico de las grandes romerías gallegas: el pulpo.

La Pulpería Mambís espera servir alrededor de 200 kilos durante la jornada. Al frente está Alfonso Mambís, que, como los 15 trabajadores que hoy sirven en la carpa, apenas tiene tiempo para detenerse entre plato y plato... y entre fiesta y fiesta: "Estamos ao tope".

Mañana, cuenta, les espera otra cita señalada, la Festa do Percebe.

'Chimpines', regueifa y un homenaje a quienes mantienen viva la tradición

Poco después hacen su entrada los tradicionales chimpines, engalanados para la ocasión, una de las imágenes más características de la fiesta.

Entre los que esperan la llegada de esta procesión agrícola motorizada, está el presentador de televisión Duarte Galbán, pregonero de esta edición, que ya en el escenario no dudó en animarse con la regueifa, inspirado por el hecho de que uno de los miembros de la comisión es hijo del famoso Pinto d'Herbón.

Duarte Galbán, en uno de los tractores de la procesión agrícola motorizada de la Festa do Pemento de Herbón. / Antonio Hernández

En su discurso, el pregonero animó a los presentes a mantener entre las nuevas generaciones el vínculo con la tierra y con la fiesta: "Contádelle que o mellor pemento do mundo sae da terra que regamos" y reservó unas palabras para quienes hacen posible que la celebración siga creciendo año tras año: "Ser da comisión é un duro traballo, pero é un dos traballos máis bonitos do mundo".

La comisión organizadora de la Festa do Pemento de Herbón entregó una cesta de pimientos al alcalde de Padrón, Anxo Arca. / Cedida

Como es habitual, hubo también premios para los tractores participantes. El ganador fue el número 14.

Antes, los 34 chimpines recorrieron las calles de Padrón e hicieron parada ante la Casa do Concello, donde entregaron una cesta de pimientos al alcalde, Anxo Arca, y cumplieron con la tradicional ofrenda floral ante la escultura de A Pementeira, que homenajea la labor de las personas que cultivan este producto tan emblemático.