La gran fiesta mexicana a una hora y media de Santiago: mariachis, tacos y atracciones para empezar agosto

La mayoría de las fiestas de verano que se celebran en Galicia llevan el ADN de la tierra en su programa. Los carteles anuncian grandes sardiñadas -como las fiestas de Ribadeo, con actividad hasta el 3 de agosto- y verbenas de orquestas de la comunidad, pero hay un pueblo que dedica toda una jornada a rendirle homenaje a un punto del mapa del que les separa un océano: México.

Se trata de un pequeño rincón de la comarca de O Ribeiro, situado a una hora y media de Santiago. Allí es donde tendrá lugar el viernes 7 de agosto una gran fiesta con gastronomía mexicana y música en directo, que trasladará a todo el que se acerque al país latinoamericano hasta bien entrada la noche.

Hablamos de la ya célebre Fiesta Mexicana de Avión, que lleva veinte años festejando su conexión con la nación azteca. Un país al que emigraron gran parte de sus vecinos durante el siglo XX y que les permitió hacer fortuna y regresar para contribuir al crecimiento y la riqueza de sus familias y del municipio.

En esta edición y como viene siendo costumbre, visitantes y residentes gozarán de platos típicos mexicanos, conciertos de mariachis y atracciones infantiles que asegurarán también la diversión para los más pequeños. El lugar se llenará de guirnaldas de colores y los organizadores invitan a ir "preparando el sombrero y "las ganas de pasarlo en grande" para celebrar la conexión transoceánica entre este rincón ourensano y México.

La XX Fiesta Mexicana de Avión de 2026, un viaje a Latinoamérica por una tarde

La XX Fiesta Mexicana de Avión comenzará a las 17.00 horas de la tarde con una de las joyas patrimoniales más queridas de México: su comida. La plaza de la Iglesia se llenará del olor de la carne y el picante de los tacos y los antojitos mexicanos que se despacharán entre los asistentes.

En total, serán cinco los restaurantes que sirvan estas delicias, todos ellos especializados en la gastronomía del país y procedentes de distintos puntos de la comunidad. Entre ellos, estará uno de Santiago de Compostela, Pico de Galo, que aterrizará en el concello de Avión junto a Sol Maya, Mesón Mexicano, Rincón Azteca y Catering Itacate.

Mientras se disfruta de las salsas y las masas de maíz, los visitantes podrán dirigirse a la plaza del Concello, donde se organizarán actividades infantiles gratuitas. Los pequeños podrán jugar en los hinchables y practicar deportes como el tiro con arco mientras los mayores se relajan y degustan el banquete mexicano.

A las 20.00 horas, llegará uno de los momentos más esperados para las familias: el gran juego de la piñata, que niños y niñas tratarán de derribar para conseguir la lluvia de regalos de su interior. El oscilar de estas figuras de cartón y papel crepé de colores será la antesala perfecta para el verdadero plato fuerte de esta fiesta mexicana en Galicia, los conciertos, que llenarán de música el pueblo desde las 21.00 horas.

Sobre el escenario se darán cita dos agrupaciones de mariachis, que se irán alternando para entonar sus rancheras, sus boleros y sus sones. El público podrá bailar al ritmo de las trompetas y las guitarras hasta la madrugada, cuando se cerrará el festejo cerca de las 1.30 horas.

De México a la naturaleza gallega

Además de disfrutar de las actividades de esta fiesta de comida y música internacional, la escapada hasta Avión se presta a descubrir sus rincones llenos de naturaleza. Empezando por la bonita Fervenza da Feixa, ubicada en Abelenda, a la que se llega atravesando senderos con antiguos puentes de piedra y molinos.

Si uno es amante de la arquitectura típica gallega, debe acercarse hasta Barroso para ver uno de los mayores conjuntos de hórreos de toda la Península Ibérica. Desde su ubicación, hay unos 10 minutos en coche hasta otro punto singular, el mirador de San Vicente, que ofrece una hermosa panorámica de O Ribeiro.